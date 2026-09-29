Medicul Ana Maria Ioan, invitată la Diaspora creativă / VIDEO

Medicul Ana Maria Ioan, invitată la Diaspora creativă

Ana Maria Ioan, medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz. este invitata lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Marți, 29 septembrie, începând cu ora 13.00, Ana Maria Ioan, medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz din Madrid și scriitorul Flaviu George Predescu, vor dialoga despre sistemul medical din Spania și preocupările profesionale și universitare ale unui tânăr medic român de succes.

A absolvit Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din București, iar apoi și-a continuat studiile în Spania, la Facultatea de Medicină a Universității Autonome din Madrid, una dintre cele mai prestigioase universități spaniole, pe care a absolvit-o în 2016.

Și-a efectuat pregătirea de specialitate în Medicină Intensivă la Madrid, iar în prezent este medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz.

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Activitatea sa profesională îmbină practica clinică cu cercetarea și educația medicală, cu un interes deosebit pentru șocul circulator, monitorizarea hemodinamică și medicina cardiovasculară critică. Este implicată în mai multe proiecte de cercetare și colaborări internaționale și participă activ la congrese și programe educaționale europene.

Este membru activ al European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), unde este implicată în activitățile NEXT – rețeaua tinerilor specialiști în Terapie Intensivă – precum și în proiecte educaționale și științifice ale societății. În Spania, este vicecoordonator al SEMICYUC Joven, organizația tinerilor specialiști din cadrul Societății Spaniole de Medicină Intensivă.

De asemenea, desfășoară activitate didactică și de comunicare științifică și este implicată în proiecte internaționale dedicate dezvoltării și modernizării medicinei intensive.

Despre Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

Proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Vizăm, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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