Ce face IT-istul Florin Hebean pentru biserica românească din Olanda: Am luat exemplul de la olandezi, la ei este ceva normal

Florin Hebean, IT-ist stabilit în Olanda. Captură video DCNews

Florin Hebean, român stabilit în Olanda și de profesie specialist IT, a vorbit, la DCNews, despre lucrurile pe care le-a învățat de la comunitatea olandeză și despre modul în care a încercat să le aplice în viața sa de zi cu zi.

Florin Hebean s-a mutat în 2020, împreună cu familia, în Megen, Olanda, unde s-a implicat activ în comunitatea locală. De profesie specialist IT, el a ales să ajute comunitatea și să se implice ca voluntar în activitățile bisericii.

Florin a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre integrarea în comunitatea olandeză și despre importanța voluntariatului.

Florin a luat drept exemplu voluntariatul olandezilor și a actualizat site-ul bisericii

„Am încercat să ne integrăm în comunitatea olandeză. E foarte important când locuiești într-o altă țară să participi la activitățile de acolo, nu să stai doar în bula ta. Biserica a fost cea care ne-a făcut să ne implicăm în toate activitățile pe care le facem.

Am luat și de la olandezi un exemplu. La ei, voluntariatul este ceva normal. Toate cluburile de sport, activitățile se fac cu 99% voluntari. Eu sunt IT-ist de profesie. Când am ajuns în Olanda și am discutat cu părintele, l-am întrebat, în special, despre vizibilitatea bisericii, dacă există un site, o pagină web. Am aflat că exista un site, dar nu mai era funcțional, nicio informație nu mai era actualizată și luând modelul olandez, am zis să ajute fiecare cu ceea ce știe. Și așa am început să lucrez ca voluntar la realizarea site-ului actual, unde sunt toate informațiile necesate legate de programul slujbelor, activități, locație, parcare, toate informațiile actualizate.

Realizarea site-ului și ținerea lui actualizată a contat foarte mult, pentru că înainte erau telefoane, mesaje pe Whatsapp primite de părinte, cu multe întrebări. Acum toate informațiile sunt într-un loc, lumea poate să vadă exact tot programul nostru, informații despre campaniile pe care le desfășurăm”, a declarat Florin Hebean, în cadrul proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Cum se implică primăriile în viața olandezilor

Întrebat de scriitorul Flaviu George Predescu ce lucruri apreciază în Olanda și consideră că ar putea fi preluate și în România, Florin Hebean a vorbit despre modul în care funcționează administrația locală și despre relația dintre primărie și comunitate.

„Ca orice român care se mută în diaspora, am luat contact în primele zile cu primăria unde locuim. Am fost foarte impresionat și de modul în care ne-au primit, dar în special de faptul că aproape toate serviciile pentru locuitorii unei comunități sunt oferite de primărie: de la schimbatul permisului, la actul de identitate. Văd un lucru benefic ca primăria să fie cea care oferă sprijinul locuitorilor unei municipalități. Ca acolo, o persoană să-și poată rezolva toate problemele. Ei sunt destul de implicați în viața comunităților și organizează des dezbateri - asta nu am văzut la noi în țară să se întâmple, cât am locuit acolo. Adună opiniile locuitorilor, le iau în considerare”, a mai punctat acesta.