Românii din diaspora, „motorul economic al României”. Gheorghe Cârciu: „Au trimis 11 miliarde de euro în țară prin bănci, într-un an, și încă 11 miliarde direct”

Europarlamentarul Gheorghe Cârciu - Foto Crișan Andreescu

Europarlamentarul Gheorghe Cârciu afirmă că românii din diaspora au un rol crucial în economia României, afirmând că aceștia au trimis, într-un singur an, 11 miliarde de euro prin sistemul bancar și cel puțin încă 11 miliarde de euro direct.

Gheorghe Cârciu, europarlamentar, a evidențiat, printre altele, aspectul esențial al românilor din diaspora pentru economia României, la macro-dezbaterea din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ’’, intitulată ,,Diaspora, resursă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea României’’.

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„România a crescut prin românii din afara granițelor”

“Astăzi, românii din afara granițelor sunt motorul economic al României. Fac o afirmație pe care mi-o asum. Multă lume nu este de acord, sigur că poate fi contrazisă, doar că datele statistice, cele mai recente, certifică faptul că românii din afara granițelor au trimis 11 miliarde de euro în România, prin sistemul bancar, într-un an! Sunt sume enorme! Dacă 11 miliarde u trimis prin bănci, înseamnă că direct, în buzunarele românilor, au ajuns încă cel puțin 11 miliarde. Acești bani intră în economia României. Acești bani au mărit punctul de pensie, cu mult timp înainte ca noi, cei din politică, să lucrăm la el.

România a crescut prin românii din afara granițelor, în ochii lumii, în ochii Europei. De ce? Pentru că, acești oameni care trăiesc în afara granițelor ne fac cinste. Vă spune asta un om care în 1992 s-a stabilit în Franța. Atunci nu prea aveam curaj să spunem că suntem români, deoarece a plecat de undeva o publicitate negativă, iar statul nu a încercat să repare acest fapt. Ne-am culcat pe o ureche și s-a încheiat subiectul. Și cine a spălat această imagine? Tot românii din afara granițelor. Cum? Prin muncă, creativitate, asumare! Consider că ar trebui să fim mai realiști, să spunem lucrurile pe nume, să ne mai tragem de mânechă, iar noi cei care putem face ceva, să avansăm în direcția bună“, a declarat europarlamentarul Gheorghe Cârciu.

Bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, majorat substanțial când a fost condus de Gheorghe Cârciu

De menționat faptul că Gheorghe Cârciu a susținut public creșterea finanțărilor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), fapt care s-a și întâmplat. În perioada în care el a condus DRP s-a majorat substanțial bugetul instituției.

De exemplu, în 2021, bugetul era de aproximativ 11,3 milioane de lei, iar în 2023 vorbim despre o sumă de 207 milioane de lei, potrivit unui bilanț al instituției.