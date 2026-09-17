Imagine cu rol ilustrativ. Sursa: Pixabay

ȘtiriDiaspora organizează macro-dezbaterea „Diaspora Creativă - Gânduri pentru Acasă" - Diaspora, resursă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea României. Evenimentul se va desfășura vineri, 18 septembrie, începând cu ora 11.00.

Știridiaspora.ro organizează, în data de 18 SEPTEMBRIE 2026, macro-dezbaterea din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ’’, intitulată ,,Diaspora, resursă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea României’’. Evenimentul va avea loc în data de 18 SEPTEMBRIE 2026, în sistem hibrid (sală de conferință și online), la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Sala Mexico & Seoul, în intervalul 11:00-14:00.

Macro-dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

CONTEXT

Românii din diaspora nu reprezintă doar o parte a României aflată dincolo de granițele țării, ci o resursă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea acesteia. Milioane de români care au trăit, au muncit, au studiat sau au construit proiecte în alte state au acumulat experiență profesională, antreprenorială, administrativă și civică și au cunoscut direct modele diferite de organizare a societății, de funcționare a instituțiilor și de relaționare dintre cetățean și stat. Această experiență reprezintă o resursă importantă pentru România. Cu toate acestea, ea nu este încă valorificată suficient. Există competențe, idei și modele care pot contribui la dezvoltarea țării, dar care, de multe ori, rămân în afara dialogului public și instituțional.

Proiectul „Diaspora creativă – Gânduri pentru ACASĂ” pornește de la această perspectivă: diaspora nu trebuie privită doar prin prisma distanței față de România, ci ca o comunitate care poate contribui cu idei, competențe, experiență, modele și soluții. Avem nevoie să menținem legătura românilor din diaspora cu țara și, în același timp, să construim o Românie în care experiența celor care aleg să revină să poată fi valorificată. În același timp, trebuie să privim și spre interior: să construim o Românie în care oamenii să își dorească să revină și în care experiența lor să fie recunoscută și pusă în valoare. O Românie în care meritul este răsplătit, administrația funcționează, educația și sănătatea oferă încredere, iar statul este un partener al cetățenilor. Prin reforme, digitalizare, transparență și investiții în dezvoltare, România are șansa de a deveni o țară care nu doar își ține oamenii aproape, ci îi inspiră să se întoarcă și să contribuie.

Primele trei ediții ale dezbaterilor din cadrul proiectului au abordat această temă din perspective complementare. Discuțiile au pornit de la modul în care România și instituțiile sale sunt percepute din diaspora și de la dificultățile întâlnite în relația cu administrația, au continuat cu identificarea unor posibile soluții și au ajuns la exemple concrete de expertiză, inițiative, investiții, proiecte și forme de implicare în România.

În paralel, consultarea publică realizată prin sondajele derulate pe platformele online ȘtiriDiaspora.ro și DCNews.ro a urmărit percepțiile respondenților asupra relației dintre diaspora și România. Temele rezultate indică nevoia unui dialog mai constant, interesul pentru preluarea unor bune practici din alte state, necesitatea unei administrații mai accesibile și mai deschise către idei noi, precum și importanța digitalizării și a unor mecanisme prin care experiența românilor din străinătate să poată fi transferată și valorificată în țară.

În acest context, macro-dezbaterea din cadrul proiectului „Diaspora creativă – Gânduri pentru ACASĂ” reprezintă etapa de sinteză a proiectului și un spațiu de întâlnire între experiență și decizie, între diaspora și România, între idei și posibilitatea de a le transforma în soluții concrete.

După trei ediții în care au fost discutate probleme, identificate soluții și prezentate exemple de implicare și contribuție, etapa finală a proiectului își propune să reunească experiențe și perspective diverse în jurul unei întrebări esențiale: Ce poate face România, concret, pentru a transforma experiența și expertiza diasporei într-o resursă pentru dezvoltarea și modernizarea țării?

TEME DE DEZBATERE

Cum poate deveni diaspora un partener strategic pentru România?

Cum poate fi transformată relația dintre statul român și diaspora într-un dialog constant, structurat și orientat către rezultate?

Ce mecanisme pot facilita implicarea românilor din străinătate și a comunităților românești în dialogul instituțional și în dezvoltarea politicilor publice?

Cum poate fi consolidată legătura dintre România și comunitățile sale din afara granițelor?

Ce poate aduce experiența diasporei în dezvoltarea României?

Ce modele și bune practici cunoscute de românii care trăiesc și lucrează în alte state pot fi adaptate realității românești?

Cum poate fi valorificată expertiza profesională, antreprenorială și academică a diasporei?

Ce forme de colaborare pot transforma experiența și competențele acumulate în străinătate în proiecte și inițiative pentru România?

Cum poate România să transforme legătura cu diaspora în implicare și revenire?

Cum pot românii din diaspora să contribuie la dezvoltarea României, inclusiv de la distanță, prin investiții, proiecte sau transfer de competențe?

Ce îi poate determina să revină în România și cum poate fi valorificată experiența lor după întoarcere?

Ce condiții pot face din revenire o oportunitate atât pentru oameni, cât și pentru țară?

De la experiență la soluții

Care sunt cele mai importante idei și soluții care rezultă din experiența diasporei?

Cum pot fi transformate acestea în proiecte, parteneriate și mecanisme concrete de colaborare?

Care sunt pașii prin care diaspora poate deveni o resursă reală pentru dezvoltarea și modernizarea României?

AGENDA MACRO-DEZBATERII

Moderator: Tudor Curtifan, Jurnalist

10:30-11:00: Înregistrare participanți & Welcome Coffee

11:00-11:10: CUVÂNT DE DESCHIDERE:

Flaviu Predescu, Scriitor și realizator emisiuni DC News

11:00-14:50: Diaspora creativă – partener strategic pentru România. Perspective strategice, inițiative și soluții

SPEAKERI

E.S. George Gabriel Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta ONLINE

Gheorghe Cârciu, Europarlamentar

Dr. Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, Republica Italiană ONLINE

Radu Cosma, Director, Direcția Proiecte și Acțiuni, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Mădălina Hideg, Sociolog ONLINE

Robert Cazanciuc, Senator

Adina Stoleru, Șef Serviciul Diaspora, Primăria Municipiului Iași ONLINE

Adrian Zvîncă, Președinte ANOFM

Emanuel Minea, Director de Proiecte și Strategie, Asociația Românilor din Marea Britanie ONLINE

Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ONLINE

Mădălin Jîjie, Avocat

Dr. Aura Imbarus, Profesor și autor ONLINE

Sergiu Senciuc, Președinte PNL Portugalia ONLINE

Daniela Cousins-Vițelaru, Fondatoare Junior International TV, Londra ONLINE

Miruna Căjvăneanu, Jurnalist, co-autor “Rădăcini la Jumătate - 30 de ani de imigrație românească în Italia” ONLINE

Adrian Ionilă, Antreprenor român din Italia și proprietarul restaurantului ,,Beef Club’’ din Milano ONLINE

Mălina Vîrtejanu, Președinte Belfast Intercultural Romanian Community din Irlanda de Nord ONLINE

Iuliana Gal, Vicepreședinte Asociația ,,Spirit Românesc’’

Geanina Abul-Haija, Președinte Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură ONLINE

Dr. Valentin Filip, Specialist în studii strategice ONLINE

Luiza Diculescu, Director editorial al Radio Lu din Torino, Italia ONLINE

Valentina Banu, Fondatoare Euro Connect Consulting ONLINE

Ermina-Carmen Raescu, Președinte și Fondator Asociația EdXGlobal ONLINE

14:50-15:00- CONCLUZII