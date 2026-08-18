Ambasadori ai identității. Rolul românilor de pretutindeni în diplomația culturală / repatriot.ro

Românii din diaspora care activează cultural atât în țară, cât și în străinătate reprezintă o forță consistentă de diplomație culturală și un sprijin esențial pentru modernizarea societății românești.

Așa cum se poate constata și urmărind produsele proiectelor ȘtiriDiaspora și DCNews, românii își folosesc tot mai mult dubla apartenență – rădăcinile românești și integrarea în statele de adopție precum Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Belgia, Franța etc – pentru a genera inițiative unice care îmbogățesc ambele spații culturale. Ei organizează festivaluri, evenimente științifice, spectacole de folclor, caravane cinematografice, piese de teatru independent sau concerte de muzică clasică, sprijiniți adesea de instituții precum Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (2023) sau alți factori din țară. Implicarea lor acoperă o paletă largă de domenii, adaptate nevoilor locale de acasă și publicului internațional de peste hotare, construind „o hartă vie” a creativității transnaționale.

Un pilon esențial al acestei prezențe este reprezentat și de transferul de cunoaștere și educația non-formală. Diaspora academică și științifică revine periodic în România pentru a propune dezvoltarea educației locale prin metode interactive deprinse în marile universități din străinătate. Un exemplu în acest sens este Romanian Science Festival (RSF), inițiat de Asociația Diaspora Locală. Creat de cercetători și studenți români de la universități de elită precum Oxford sau Cambridge, festivalul aduce anual mentori din diaspora în orașe și comunități rurale din România pentru a preda științele prin experimente practice. În restul anului, acești mentori organizează webinare și sesiuni de mentorat online pentru elevii români, menținând vie o rețea globală de excelență care inspiră tinerii să urmeze cariere de cercetare fără a pierde legătura cu mediul de origine.

Evenimente de muzică de cameră de talie mondială

Pe lângă componenta educațională, conservarea și reconfigurarea patrimoniului imaterial ocupă un loc central în activitatea transnațională a românilor. Muzica și teatrul funcționează ca limbaje universale, iar artiștii români consacrați pe scenele lumii folosesc festivalurile din țară pentru a pune în valoare patrimoniul local românesc și cel european. Asociația SoNoRo, fondată de muzicieni români cu cariere internaționale solide în Germania și Marea Britanie, organizează evenimente de muzică de cameră de talie mondială. Prin proiecte emblematice cum este „SoNoRo Conac”, asociația organizează concerte estivale găzduites în clădiri de patrimoniu restaurate sau uitate din România, precum castele, conace sau biserici fortificate. În mod simultan, platforma conectează România la o rețea externă, organizând concerte similare pe scene de prestigiu din Germania, Austria sau Japonia, promovând compozitori români în dialog cu marea muzică clasică universală.

O dimensiune inovatoare apărută în ultimii ani o constituie artele vizuale și recuperarea memoriei prin obiecte biografice, un efort menit să aducă în muzeele din țară fragmente din viața de peste hotare. Un exemplu concret este proiectul „Migrație și patrimoniu. Seria Patrimoniul în mișcare. Cazul belgian”, implementat de Asociația Copacul cu fapte bune. Acest proiect-pilot documentează și promovează poveștile românilor migranți din Belgia prin intermediul obiectelor personale „de suflet” care au o poveste profundă de spus. Expozițiile rezultate sunt itinerate atât în centrele culturale din Belgia, cât și la Muzeul Național al Țăranului Român din București, creând o arhivă unică a intimității și adaptării culturale transnaționale, extinzându-se treptat către toate marile comunități românești din Europa.

Regizori, actori și dramaturgi români

Cinematografia și teatrul independent reprezintă alte două platforme majore unde creatorii din diaspora își desfășoară activitatea în regim bivalent, acționând ca punți de legătură între industriile de spectacol. Regizori, actori și dramaturgi români stabiliți la Paris, Londra sau New York pun în scenă spectacole de teatru independent sau realizează producții cinematografice care rulează simultan în țara gazdă și în teatrele sau festivalurile de film din România (precum TIFF sau Festivalul Național de Teatru). Aceste producții abordează teme sensibile precum dezrădăcinarea, criza de identitate sau realitățile sociale ale migrației, oferind publicului de acasă o perspectivă profundă asupra psihologiei românului trăitor în străinătate, facilitând în același timp integrarea actorilor rezidenți în proiecte cu vizibilitate internațională.

O altă dimensiune importantă este promovarea folclorului și a identității tradiționale în statele de adopție, privită nu ca o replicare mecanică a trecutului, ci ca un dialog viu între generații. Asociațiile folclorice din diaspora nu se limitează la conservarea nostalgică a tradițiilor în interiorul comunităților lor, ci colaborează strâns cu specialiști și ansambluri din țară pentru a asigura transmiterea corectă a patrimoniului către noile generații. Grupul Vatra din Italia, despre care am scris și în trecut, organizează spectacole de mari dimensiuni și parade tematice destinate folclorului românesc. Activitatea sa este una profund bidirecțională deoarece membrii săi participă frecvent la festivaluri de folclor organizate în România și, simultan, aduc în Italia jurii formate din profesori și coregrafi din țară pentru evenimente de anvergură, precum „Gala de Interpretare a Folclorului Autentic”. Acest tip de proiect păstrează standardele înalte ale dansului și costumului popular românesc în rândul tinerilor născuți în afara granițelor.

Copiii născuți în afara granițelor și continuarea lingvistică

Această dinamică este dublată de dorința firească de a asigura continuitatea lingvistică în rândul copiilor născuți în afara granițelor, oferindu-le o legătură reală cu țara de origine. Organizațiile din diaspora colaborează frecvent cu structuri din țară pentru a organiza tabere tematice, cum este inițiativa „Engleză și Aventură în Inima Transilvaniei”, susținută în cadrul platformei Repatriot. Aceste tabere aduc împreună copii din diaspora și tineri din România, facilitând învățarea limbilor și dezvoltă o imersiune culturală directă în tradițiile locale din regiunile istorice ale țării, consolidând identitatea culturală și sentimentul de apartenență prin experiențe de viață comune.

Impactul acestor activități depășește sfera pur artistică, generând efecte semnificative în plan sociocultural și economic. În primul rând, se observă o dezvoltare comunitară în zonele rurale și urbane mici din țară, unde activitățile culturale aduc laolaltă tineri din medii sociale diferite și stimulează turismul regional prin evenimente festivaliere (Ministerul Culturii, 2025). În al doilea rând, evenimentele de anvergură organizate în marile capitale europene funcționează ca instrumente de diplomație publică. Ele oferă o replică la adresa stereotipurilor negative asociate uneori imigrației românești, educând publicul nativ străin și sporind prestigiul cultural al României pe plan internațional.

De exemplu, în trecut, organizații precum Asociația Culturală România în Lume au organizat evenimente bilaterale pentru a aduna resurse, a elabora strategii de dezvoltare administrativă și socială și a sprijini reducerea abandonului școlar în comunitățile locale vulnerabile din România.

Prin acest flux continuu de idei, resurse și oameni, diaspora culturală românească redefinește conceptul tradițional de migrație și izolare. Granițele geografice devin fluide, iar acțiunile culturale desfășurate concomitent în România și în țările gazdă demonstrează că identitatea națională poate fi un spațiu de intersecție extrem de fertil, capabil să genereze valoare adăugată atât la nivel local, cât și global. Acești „ambasadori culturali” nu doar că păstrează vie o moștenire, ci participă activ la scrierea culturii contemporane românești, integrând-o organic în marea familie spirituală a Europei.

Bibliografie

Anghel, R. G. (2013). Romanians in Western Europe: Migration, Status, and Social Mobility. Lexington Books.

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Asociația Diaspora Locală. (n.d.). Romanian Science Festival (RSF). Timișoara 2023. https://timisoara2023.eu/ro/organizatori/asociatia-diaspora-locala/

Asociația SoNoRo. (2026, 15 iulie). Platforma culturală SoNoRo și promovarea patrimoniului arhitectural. Aici a Stat. aiciastat.ro

Asociația Copacul cu fapte bune. (2025, 11 septembrie). Migrație și patrimoniu: Obiecte cu poveste. Românii din diaspora și patrimoniul personal la Muzeul Național al Țăranului Român. CREDIDAM. http://credidam.ro/wp/migratie-si-patrimoniu-obiecte-cu-poveste-romanii-din-diaspora-si-patrimoniul-personal-la-muzeul-national-al-taranului-roman/

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2023). Studiu privind diaspora românească: Menținerea identității lingvistice, culturale și religioase. Guvernul României. dprp.gov.ro

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Ministerul Culturii. (2025, 30 octombrie). Promovarea culturii române în străinătate în atenția Guvernului printr-un demers inițiat de Ministerul Culturii. Guvernul României. cultura.ro

Repatriot. (2025, 10 martie). Tabere în România pentru copiii din Diaspora, o legătură reală cu țara. https://www.repatriot.ro/tabere-in-romania-pentru-copiii-din-diaspora/

Sursa foto: 1 – repatriot.ro - https://www.repatriot.ro/repatriot-summit/

Sursa foto: 2 și 3, pagina de Facebook Asociația Diaspora Locală

Foto 4 și 5: Pagina de facebook a Festivalului SoNoRo https://www.facebook.com/festivalulSoNoRo/?locale=ro_RO

Foto 6: Pagina de Facebook Asociața Culturală România în lume - https://www.facebook.com/romaniainlume/