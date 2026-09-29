Medicii români, impresie bună în Spania. Dr. Ana Maria Ioan: Anul acesta, prima la rezidențiat a fost o persoană din România

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Ana Maria Ioan, medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz, stabilită de 16 ani în Spania, a vorbit despre impresia generală pe care romanii din domeniu au reușit să și-o consolideze printre spanioli.

"Anul acesta, prima la rezidențiat a fost o persoană din România"

"La spitalul meu, sunt foarte mulți medici români. Unii dintre ei sunt implicați în mod activ chiar în societatea de anestezie, pentru că asta îmi vine imediat în minte și persoana la care imediat mă gândesc îmi este prieten, îmi este coleg. Este o persoană foarte implicată în dezvoltarea profesională. Alți români de la alte spitale știu că, de asemenea, sunt foarte interesați să-și ducă munca mai departe decât consultația de la cabinet strictă. Sigur, în funcție de specializarea pe care o au.

Medicii români cred că au făcut o impresie foarte bună. De altfel, cred că merită menționat că, anul acesta, prima la rezidențiat a fost o persoană din România și asta cred că este admirabil. Cred că le facem o imagine bună medicilor români din Spania", a spus medicul Ana Maria Ioan, în cadrul emisiunii Diaspora creativă, de la DCNews TV.

"Nu suntem organizați în mod oficial și înregistrat"

Întrebată dacă, în Spania, există și o modalitate prin care medicii români să poată țină legătura între ei, medicul a mai spus: "Nu există, în mod oficial, o asociație a medicilor români din Spania, pentru că această asociație ar trebui înființată oficial. Este foarte dificil din cauza programului foarte încărcat. Acum, desigur, eu fiind atât de autoexigentă, întotdeauna îmi voi găsi scuze - "domnule, de ce n-am putut să fac aia sau ailaltă?".

Foarte, foarte greu de înființat, pentru că întotdeauna este o responsabilitate, este timpul pe care noi trebuie să-l dedicăm. Însă există un nucleu de medici la care tinerii medici români pot apela. Eu mă deschid celor care care vor să conteze pe mine în acest sens. Avem un grup de whatsapp și încercăm, cât se poate, deși este foarte dificil. Repet, din cauza timpului limitat. Încercăm să avem întruniri.

În Europa, însă, și peste granițele Europei, s-a deschis Societatea Medicilor Români din Diaspora, care are și o pagină web oficială, iar cine este interesat poate căuta acolo mai multe detalii, însă, din păcate, în Spania nu suntem organizați în mod oficial și înregistrat."

Cine este Ana Maria Ioan

Ana Maria Ioan este medic specialist în Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Universitar Fundación Jiménez Díaz din Madrid. Parcursul său educațional a început la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din București, după care și-a continuat studiile în Spania. În 2016, a absolvit Facultatea de Medicină a Universității Autonome din Madrid, una dintre instituțiile academice de referință din Spania.

Ulterior, și-a desfășurat pregătirea medicală de specialitate în domeniul Medicinii Intensive, la Madrid. În prezent, profesează ca medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz.

Activitatea profesională a Anei Maria Ioan se desfășoară la intersecția dintre practica medicală, cercetarea științifică și educația medicală. Domeniile sale de interes includ în special managementul șocului circulator, monitorizarea hemodinamică și îngrijirea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe în secțiile de terapie intensivă. De-a lungul carierei, a participat la proiecte de cercetare și colaborări internaționale, precum și la congrese și programe de formare medicală organizate la nivel european.

Este membră activă a European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), unde contribuie la inițiativele NEXT, o rețea dedicată tinerilor profesioniști din domeniul Terapiei Intensive. Totodată, este implicată în proiectele științifice și educaționale derulate de această organizație.

În Spania, ocupă funcția de vicecoordonator al SEMICYUC Joven, structura dedicată tinerilor specialiști din cadrul Societății Spaniole de Medicină Intensivă. Pe lângă activitatea clinică, este implicată în educația medicală și în comunicarea științifică, contribuind, de asemenea, la inițiative internaționale care urmăresc dezvoltarea și adaptarea medicinei intensive la noile cerințe ale domeniului.

Despre Proiectul "Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ"

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România.