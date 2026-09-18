Limba română, "altfel ambalată" pentru copiii din diaspora. Daniela Cousins-Vițelaru, despre combaterea analfabetismul funcțional la Londra

Daniela Cousins-Vițelaru, fondatoare Junior International TV

Daniela Cousins-Vițelaru, fondatoarea Junior International TV, a explicat cum este combătut fenomenul analfabetismului funcțional din rândul copiilor născuți în diaspora prin media și cum sunt ajutați juniorii români să își păstreze cultura, identitatea și tradițiile.

Daniela Cousins-Vițelaru, fondatoare Junior International TV, a fost invitată, vineri, 18 septembrie, la macro-dezbaterea "Diaspora Creativă - Gânduri pentru Acasă" - Diaspora, organizată de ȘtiriDiaspora, acolo unde a vorbit despre activitatea desfășurată în cadrul acestui proiect inedit și a explicat cum sunt ajutați juniorii români din diaspora să își păstreze cultura, identitatea și tradițiile la Londra.

Ea a spus că scopul principal al Junior International TV este eliminarea treptată a analfabetismului funcțional în comunicarea românească, dar nu oricum, ci prin adaptarea mesajelor pe înțelesul noii generații.

"Când ești nu trebuie să demonstrezi, am eu o vorbă la orele mele cu juniorii din noua generație. Eu vorbesc limba noii generații, a copiilor care se nasc în diaspora pentru că îi înțeleg de ambele părți. Am trăit suficient de mult încât să absorb subtilitatea mesajului.

La Junior International TV explicăm, implicăm și aplicăm limba română prin comunicare profundă pentru a elimina treptat analfabetismul funcțional în comunicarea românească. Lucrăm de foarte mult timp și urmează să lansăm în următoarele șase luni, primul manual de dezvoltare personală și emoțională prin media, unde le vom dărui limba română, dar altfel ambalată. Am militat foarte mult pentru acest "mesaj altfel ambalat". Este foarte important ca mesajul să fie transmis pe limba noii generații", a declarat Daniela Cousins-Vițelaru.

Ce este conceptul de micro-educație românească

Ulterior, Daniela Cousins-Vițelaru a explicat ce este conceptul de micro-educație românească și de ce este importantă educarea cadrului didactic care predă copiilor din noua generație, dar și a părinților.

"Antrenăm și implementăm în mai multe țări conceptul de micro-educație românească, pornind de la educarea cadrului didactic, educarea omului care este în fața generației viitoare, care predă ceea ce ne dorim noi să ducem mai departe. Când profesorul știe, bineînțeles că se vede rezultatul, se vede ce iese din acea școală de weekend.

Apoi, pe de altă parte, educăm și părintele pentru că părintele trebuie să iubească România prin fapte și nu prin vorbe. Nu doar steagul pus la geam este răspunsul la cum iubești România. Diaspora nu mai este un banal partener strategic - o formulare destul de rigidă - ci este familia extinsă a României. Acest limbaj rigid nu duce nicăieri, dimpotrivă, impune o oarecare distanță", a mai spus Daniela Cousins-Vițelaru.

Daniela Cousins-Vițelaru: Părintele de 40+ constant trebuie să-și actualizeze educația

Daniela Cousins-Vițelaru a vorbit și despre acele familii din diaspora care vorbesc rar sau chiar deloc limba română acasă cu copiii lor născuți peste hotare.

"E mult mai ușor pentru un copil născut în afara țării să se adapteze la limba și la societatea unde s-a născut pentru că părintele acasă vorbește limba română în limita propriei educației și, cel mai important, al timpului. Deci cred că părintele din diaspora trebuie să fie cucerit. Eu asta am observat că nu există. Dar nu cucerit doar să îmbrăcăm o ie și să dansăm la un eveniment pe gratis, la nu știu ce locație, ci trebuie să înțeleagă sensul, direcția și importanța cursurilor, activităților, a educației făcute de diferite instituții din afară și el însuși să se actualizeze pentru că aici este cu adevărat problema. Părintele de 40+ constant trebuie să-și actualizeze educația și sensul pe care îl dă mai departe copilului pentru că generația care se naște acum nu mai seamănă cu generația mea. Sunt două direcții diferite", a subliniat Daniela Cousins-Vițelaru.