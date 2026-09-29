Biserica achiziționată de români, în Olanda, într-un sat mic. Florin Hebean: E o fostă biserică catolică

Florin Hebean. Sursa foto: captură video DC NEWS

Florin Hebean, un român stabilit în Olanda, a povestit cum a reușit să cumpere o biserică în localitatea Megen pentru comunitatea românească de acolo.

Florin Hebean, un specialist IT care a emigrat din România în Olanda în anul 2020, împreună cu familia sa, a povestit în cadrul emisiunii "Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ" cum s-a decis să ajute la cumpărarea unei biserici pentru comunitatea românească din localitatea Megen din Țările de Jos și nu numai pentru că astăzi la slujbele ținute în acest lăcaș vin enoriași din toată țara.

"Eu am venit cu familia în Olanda în februarie 2020 și mergând de mic la biserică peste tot am încercat să iau contact cu preotul bisericii celei mai apropiate de locul unde ne-am mutat noi. În anul 2020, biserica funcționa lângă Arnhem, la aproximativ 40 de kilometri de locul unde este acum, și era într-un spațiu închiriat la o biserică protestantă care închiria acel spațiu comunității românești pentru două ore. Era destul de strict timpul alocat, era totul pe fugă și în contact cu părintele, comunitatea, am aflat de visul lor de a achiziționa o biserică unde să nu mai fie nevoie ca după fiecare slujbă părintele să-și ia lucrurile, să le împacheteze, să facă totul pe grabă. Am aflat de finanțările din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în special soția s-a ocupat de scrierea proiectului, și, din 2024, biserica pe care o vedeți în spatele meu este achiziționată de comunitatea românească, nu numai din Megen, Megen este un sat destul de micuț, vin oameni din toată Olanda la slujbe", a declarat Florin Hebean.

Florin Hebean: Comunitatea catolică a fost foarte fericită că ne-a găsit pe noi

Florin Hebean spune că noul loc de rugăciune al românilor din Megen este o fostă biserică catolică. Clădirea este una impunătoare, așa cu mulți dintre cei care o văd pentru prima oară cred că este o catedrală, a mărturisit românul.

"Am mai avut invitați din România și spun că-i catedrală. E o fostă biserică catolică. Povestea este pozitivă, să zic, pentru că multe lăcașuri de genul, aici în Olanda, se transformă în restaurante, hoteluri, apartamente, chiar baruri, dar satul unde ne desfășurăm activitatea este un sat destul de religios. Pe lângă biserica aceasta, mai sunt două mănăstiri. Au luat decizia să o vândă pentru că nu o mai puteau întreține.

Biserica Catolică nu mai putea susține plata utilităților. Am participat și la semnarea contractului la notar și acolo am fost surprins pentru că actul de înființare al acestei biserici este stipulat negru pe alb că biserica trebuie să rămână biserică, indiferent de cultul care își desfășoară activitatea, pe toată durata ei de viață. Și, într-un fel, comunitatea catolică a fost foarte fericită că ne-a găsit pe noi. Pot să zic că și suma cu care au scos-o la vânzare a fost accesibilă. Am încercat și campanii de donații, dar fără ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni este destul de dificil și a contat foarte mult achiziționarea bisericii", a mai declarat Florin Hebean.