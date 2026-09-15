Amira Grigoriu, invitată la Diaspora creativă / VIDEO

Amira Grigoriu, invitată la Diaspora creativă

Amira Grigoriu, masterandă în Comunicare Strategică în mediul digital este invitata lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Marți, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, Amira Iasmina Grigoriu, masterandă în Comunicare Strategică în mediul digital și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre experiența și formarea în Spania din perspectiva unei tinere care a decis să se întoarcă, să studieze și să rămână în România.

Amira Iasmina Grigoriu este absolventă a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași Departamentul de Filosofie și Științe Social-Politice, specializarea RISE- Relații Internaționale și Studii Europene a Universității Apollonia din Iași, Departamentul Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice. Este anul I la masterul de Comunicare Strategică în mediul digital, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

„Încă din copilărie, am fost implicată, alături de mama mea, în numeroase activități culturale și artistice. Am participat la expoziții și evenimente prin care am promovat cultura și tradițiile românești, inclusiv prin prezentarea portului tradițional. Pentru mine, aceste activități au reprezentat mult mai mult decât simple evenimente culturale. Au fost o modalitate prin care am reușit să îmi păstrez rădăcinile și să duc mai departe o parte importantă din identitatea mea, chiar și într-o țară străină.

De-a lungul anilor, m-am implicat și în cauze sociale în care am crezut. Am participat la demonstrații pentru drepturile femeilor și am avut ocazia să susțin discursuri, să îmi exprim opiniile și să vorbesc public despre lucruri pe care le consider importante. Întotdeauna am considerat că vocea unei persoane poate avea un impact și că implicarea este una dintre cele mai importante forme prin care putem contribui la schimbare.

În ciuda faptului că am crescut în Spania, am simțit permanent nevoia de a-mi afirma identitatea română. De multe ori, oamenii mă numeau catalană sau spaniolă, însă aceste etichete nu m-au făcut niciodată să mă simt reprezentată. Am respectat și am apreciat cultura în care am crescut, dar în interiorul meu am știut întotdeauna că sunt româncă. Pentru mine, identitatea nu a fost determinată de locul în care am crescut, de accent sau de ceea ce vedeau ceilalți la exterior, ci de ceea ce am simțit mereu în interior”. (Amira Iasmina Grigoriu)

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

Proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Vizăm, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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