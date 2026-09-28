Ce pot face românii unii pentru alții, indiferent că se află în țară sau în diaspora

Relația dintre România și diaspora sa a depășit de mult timp etapa simplei nostalgii sau a vizitelor de vară sau sărbători. Cu o comunitate globală estimată în prezent la „aproape 10 milioane” de persoane, incluzând atât comunitățile istorice, cât și pe cei plecați la muncă sau studii în ultimele decenii (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni [DRP], 2026), interdependența culturală, socială și economică este mai puternică ca niciodată. Pentru ca România să se dezvolte armonios, este esențial ca acest parteneriat să funcționeze în ambele sensuri. Implicarea nu trebuie să fie un efort unilateral, ci un dialog continuu în care românii din țară sprijină diaspora, iar cei din străinătate devin catalizatori ai modernizării patriei.

Unul dintre cele mai mari riscuri cu care se confruntă românii plecați peste hotare, în special cei din primele generații sau copiii născuți în afara granițelor, este pierderea identității culturale și lingvistice. În acest context, instituțiile, organizațiile nongvernamentale și cetățenii din țară au datoria morală și strategică de a le oferi ancore solide.

În primul rând, sprijinul educațional prin furnizarea de resurse didactice și profesori este vital. Românii din țară pot contribui la înființarea și dotarea școlilor de duminică din comunitățile românești. Proiecte de voluntariat digital, unde cadre didactice din România oferă meditații sau cursuri de istorie și geografie online, pot menține vie legătura tinerilor cu originile lor. De asemenea, inițiative civice din țară, cum este Code for Romania, dezvoltă ecosisteme digitale precum platforma Sprijin Diaspora, care „acționează ca un centru care facilitează comunicarea, solicitarea și oferirea de servicii în interiorul comunității de români din țările în care se află aceștia” (Code for Romania, 2026). Prin astfel de resurse, cei de acasă pot oferi ghiduri de integrare, asistență juridică tradusă și consultanță pentru românii aflați în dificultate peste hotare.

În al doilea rând, societatea din țară trebuie să creeze infrastructura legislativă și birocratică ideală pentru a-i primi înapoi pe cei care doresc să revină. Românii din țară – prin presiune civică și expertiză administrativă – pot accelera digitalizarea serviciilor publice consulare și simplificarea procedurilor de echivalare a studiilor sau a diplomelor profesionale obținute în străinătate. Un climat predictibil și debirocratizat acasă reprezintă cel mai bun mod prin care românii din țară își pot proteja și respecta concetățenii din afara granițelor.

Cum pot românii din diaspora să ajute România

De cealaltă parte a ecuației, diaspora reprezintă, fără îndoială, cel mai mare investitor strategic al țării, nu doar prin sumele colosale trimise anual sub formă de remitențe, ci și prin mentalitatea occidentală pe care o pot infuza în societatea românească.

Un argument economic masiv este reflectat de datele statistice recente. Conform studiului sociologic Diaspora Sentiment 2026, realizat de agenția MKOR, „61% dintre românii care se află și muncesc în străinătate au investit deja în România – în principal prin faptul că au trimis bani rudelor, fie că au renovat o proprietate” (Calea Europeană, 2026). Acest flux financiar direct susține consumul intern și stabilizează comunitățile rurale sau mic-urbane care altfel s-ar confrunta cu un declin economic sever.

În afară de bani, cel mai prețios cadou pe care diaspora îl poate oferi României este transferul de competențe, cunoscut sub numele de know-how. Românii care au lucrat în sisteme medicale, academice sau corporative performante din Vest dețin o înțelegere profundă a meritocrației și a eficienței administrative. Prin platforme și comunități de afaceri precum RePatriot, lansată de Romanian Business Leaders, se construiesc punți solide prin care „experiența acumulată în diaspora s-a transformat și în investiții acasă, în România” (RePatriot, 2026). Antreprenorii din diaspora aduc modele occidentale de management, standarde etice stricte în afaceri și o deschidere către inovație tehnologică, elemente esențiale pentru modernizarea economiei românești.

În plus, implicarea poate fi stimulată prin mecanisme de finanțare guvernamentale susținute de specialiștii din țară. De exemplu, programul guvernamental Diaspora Investește Acasă, aplicat prin HG 601/2026, oferă un buget total de 100 de milioane de euro sub formă de granturi de până la 200.000 de euro pentru firmele nou înființate de românii din străinătate (Ministerul Finanțelor, 2026). Acest tip de colaborare demonstrează cum politicile publice din țară întâlnesc dorința de implicare a diasporei pentru a genera locuri de muncă și prosperitate locală.

O singură Românie „în cuget și simțiri”

Colaborarea dintre românii din interiorul și exteriorul granițelor nu trebuie privită ca o tranzacție, ci ca un parteneriat de supraviețuire și evoluție culturală. Românii din țară oferă diasporei rădăcini – acces la cultură, păstrarea limbii materne pentru copii, sentimentul de apartenență și o poartă deschisă pentru repatriere. Românii din diaspora oferă țării aripi – capital financiar, viziune globală, rigoare profesională și o voce puternică de lobby în marile capitale ale lumii.

Fie că ne aflăm la București, Cluj, Londra, Madrid sau New York, implicarea fiecăruia contează. Un profesor din țară care mentorat un copil din diaspora online și un inginer din diaspora care deschide o linie de producție într-un sat românesc contribuie în mod egal la aceeași construcție națională. Granițele sunt doar linii pe o hartă geografică; spiritul, resursele și viitorul românilor sunt comune.

O abordare simplificată și pe domenii

Economie și investiții

Ce pot face românii din țară: Dezvoltă programe de finanțare și granturi guvernamentale, oferă consultanță fiscală locală și simplifică birocrația pentru a facilita deschiderea de afaceri acasă.

Ce pot face românii din diaspora: Trimit fonduri care susțin consumul local, investesc capital în start-up-uri românești și deschid linii de producție sau francize internaționale în țară.

Educație, cultură și identitate

Ce pot face românii din țară: Oferă manuale, resurse didactice și profesori voluntari care predau online limba română, istoria și geografia pentru copiii născuți în afara granițelor.

Ce pot face românii din diaspora: Înființează școli de duminică în comunitățile din străinătate, organizează evenimente culturale românești peste hotare și își educă copiii în spiritul tradițiilor natale.

Transfer de expertiză și mentalitate

Ce pot face românii din țară: Creează incubatoare de afaceri, platforme de networking și deschid instituțiile publice sau private către idei și standarde noi de lucru.

Ce pot face românii din diaspora: Implementează acasă modele de management occidental, promovează meritocrația, digitalizarea și standardele etice stricte deprinse în corporații sau sisteme din Vest.

Administrație și suport civic

Ce pot face românii din țară: Fac presiune civică pentru digitalizarea serviciilor consulare, simplifică procedurile de echivalare a diplomelor și oferă ghiduri de reintegrare pentru cei care revin.

Ce pot face românii din diaspora: Dezvoltă platforme de asistență juridică și civică pentru românii nou-veniți în comunitățile din străinătate și acționează ca o voce de lobby pentru România în marile capitale.

Bibliografie

Calea Europeană. (2026, 30 iulie). 61% dintre românii din diaspora au investit deja în România. 7 din 10 exclud revenirea în țară – studiu MKOR. https://www.caleaeuropeana.ro/61-dintre-romanii-din-diaspora-au-investit-deja-in-romania-7-din-10-exclud-revenirea-in-tara-studiu-mkor/

Code for Romania. (2026). (Raport Diaspora) Sprijin Diaspora - Code for Romania. https://code4.ro/ro/raport-diaspora-sprijin-diaspora

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni [DRP]. (2026). Comunități românești. Guvernul României. https://dprp.gov.ro/ro/comunitati-romanesti/

Ministerul Finanțelor. (2026, 27 mai). Programul „Diaspora Investește Acasă”. Guvernul României. https://mfinante.gov.ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/programul-e2-80-9ediaspora-investe-c8-99te-acas-c4-83-ministerul-finan-c8-9belor-aloc-c4-83-100-milioane-euro-pentru-primul-program-care-finan-c8-9beaz-c4-83-afacerile-dezvoltate-de-rom-c3-a2nii-care-aleg-s-c4-83-investeasc-c4-83-c3-aen-rom-c3-a2nia

RePatriot. (2026, 8 septembrie). Dorin Fleșeriu: O conversație despre diaspora care investește acasă. Pagina oficială de Facebook RePatriot. https://www.facebook.com/repatriot/

Sursa foto:

Foto 1 – pexels.com

Foto 2 – radiochisinau.md

Foto 3 - Pagina de Facebook Code for Romania