Diaspora, „resursă strategică” pentru România. Radu Cosma: „De la taberele ARC la fotbal și baschet, tinerii din diaspora sunt responsabilizați prin integrarea lor în activități”

Foto DC News - Radu Cosma, Director, Direcția Proiecte și Acțiuni, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Românii din diaspora reprezintă o „resursă strategică” pentru România, iar implicarea copiilor și tinerilor în comunitățile din străinătate este una dintre direcțiile urmărite de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Radu Cosma, director în cadrul Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a vorbit la macro-dezbaterea din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ’’, intitulată ,,Diaspora, resursă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea României’’, despre proiectele prin care instituția îi apropie pe tinerii din diaspora de România, de la taberele ARC până la competițiile sportive.

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Implicarea activă a tinerilor din diaspora în proiecte, susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP)

”Acum, statul este interesat de români, pentru că reprezintă o resursă strategică. Și chiar dacă aleg să își desfășoare activitatea în afara granițelor, ei reprezintă un plus valoare care nenenglijat (...) O chestiune importantă este legată de asumare. Atunci când copiii încep să participe la viața cetății, fie că vorbim de participarea la activitățile asociațiilor sau practică un sport, joacă fotbal sau merg la biserică, ei trebuie să fie responsabilizați prin integrarea lor în activități. Am încercat, în acești ani, să fie implicați în proiecte, nu doar să fie beneficiarii proiectelor, ci, ei înșiși să genereze proiecte. Este foarte important.

Avem exemple foarte multe în acest domeniu, în care am încercat să descopere România, în mod direct, dar și să îi responsabilizăm. Dau exemplul taberelor ARC. În acest an ne-am aflat la a 17-a ediție, una istorică, în care, timp de 2 luni, în 8 tabere din România, au venit 8.400 de participanți din 21 de state. Este enorm. Numărăm doar autocarele a 50 de copii fiecare și o să vedeți un rând întreg de autocare desfășurate pe mai mulți kilometri. Este o imagine care pe noi ne bucură și ne spunem că merită să lucrăm la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru că facem ceva concret.

DRP investește în sport pentru diaspora: fotbalul și baschetul, noi instrumente de păstrare a legăturii cu România

Legat de tineri, unii dintre ei nu au parte nici măcar de învățământ în limba română în diaspora, dar am observat că practică sportul foarte mult în diaspora. Chiar acum în Straubing, Bavaria, Germania începe Cupa Românilor. Sunt echipe de fotbal din toată Germania, iar mâine vor avea loc 24 de meciuri. Este un proiect pe care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni îl finanțează, pentru prima oară, pentru că, în acest an am inclus în programul sport în setul de finanțare. Așadar, timp de 3 zile, 2000 de români se vor aduna la Straubing, Germania. Este a 8-a ediție. De asemenea, există cluburi de fotbal, la Londra.

Gabi Dumitru, fost fotbalist profesionist la Rapid, FC Argeș, Gloria Bistrița, a făcut în 2010 un club de fotbal. Și a înființat o academie de fotbal, are 300 de copii care au învățat limba română, pentru că trebuie să se înțeleagă cu antrenorul, cu indicațiile pe care le primesc.

De asemenea, Federația Română de Baschet a propus DRP dezvoltarea platformei „Acasă prin Baschet”, pe care am susținut-o în acest an”, a declarat Radu Cosma, Director, Direcția Proiecte și Acțiuni, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.