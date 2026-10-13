Zelenski a promulgat legea educației în limba română: Nicușor Dan salută decizia

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Din articol Scandalul clasei desființate la Orlivka și replica Ambasadei Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea care garantează dreptul minorităților la educație în limba maternă. Președintele Nicușor Dan a salutat gestul și a spus că măsura sprijină integrarea europeană a Ucrainei și a dat asigurări că România va lupta în continuare pentru păstrarea claselor românești până la nivel de liceu.

„Salut promulgarea de către președintele Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană. Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

De asemenea, președintele a atras atenția că România va monitoriza atent punerea în practică a noilor reguli, obiectivul major fiind menținerea claselor cu predare integrală în limba română inclusiv la liceu, acolo unde presiunea asimilării a fost mereu cea mai puternică.

„Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal.

Pentru etnicii românii din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații.

Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări. România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, a mai scris Nicușor Dan.

Scandalul clasei desființate la Orlivka și replica Ambasadei Ucrainei

Entuziasmul legat de noua lege semnatăîn Ucraina vine după câteva episoade recente care au stârnit revoltă. În septembrie 2026, desființarea a clasei I cu predare în limba română din localitatea Orlivka (Cartal), regiunea Odesa, a provocat o dispută aprinsă și intervenția diplomației române.

Ambasada Ucrainei la București a reacționat și a dat asigurări că autoritățile analizează situația punctuală, dar a respins criticile apărute în spațiul public.

„În legătură cu diseminarea în spațiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaționale ale minorității naționale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituțiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanțele privind situația dintr-o instituție de învățământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanțe, va fi prezentată reacția corespunzătoare.

Totodată, considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale”, transmitea atunci Ambasada Ucrainei la București.

Reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că statul vecin își respectă angajamentele europene și au oferit drept exemplu regiunea Cernăuți.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaționale – ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat și recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană și de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română, susținând funcționarea unei rețele extinse de instituții de învățământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română”, mai spuneau reprezentanții Ambasadei.

De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe de la București a monitorizat pas cu pas dosarul de la Cartal și a efectuat demersuri oficiale atât la Kiev, cât și la nivel local prin Consulatul General al României la Odesa: „Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale.

Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”.