Curs BNR, joi, 22 octombrie: Euro și dolarul cresc, aurul scade

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 22 octombrie, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut la 5,3485 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,7640 lei.
Euro a fost calculat de BNR, joi, 22 octombrie, la 5,3485 lei, în creștere față de cotația de miercuri, de 5,3297 lei.
Dolarul american a crescut de la 4,7489 lei la 4,7640 lei. Și francul elvețian a înregistrat o creștere, de la 5,7547 lei la 5,8104 lei.
Lira sterlină a fost cotată la 6,3851 lei, față de 6,3631 lei în ședința precedentă.
Gramul de aur a ajuns la 625,6821 lei, de la 629,3552 lei.
Economistul Adrian Negrescu a preconizat la începutul lunii, în exclusivitate pentru DCNews, că deprecierea leului va continua, iar moneda europeană ar putea ajunge, în curând, la 5,5 lei.
Curs valutar BNR
22 octombrie/ 21 octombrie/ 20 octombrie
Euro (EUR)
5,3485 lei | 5,3297 lei | 5,3285 lei
Dolarul SUA (USD)
4,7640 lei | 4,7489 lei | 4,7516 lei
Francul elvețian (CHF)
5,8104 lei | 5,7547 lei | 5,7627 lei
Lira sterlină (GBP)
6,3851 lei | 6,3631 lei | 6,3416 lei
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
1,2972 lei | 1,2929 lei | 1,2937 lei
Dolarul australian (AUD)
3,3430 lei | 3,3368 lei | 3,3206 lei
Realul brazilian (BRL)
0,9474 lei | 0,9444 lei | 0,9434 lei
Dolarul canadian (CAD)
3,3989 lei | 3,3794 lei | 3,3804 lei
Renminbi-ul chinezesc (CNY)
0,7140 lei | 0,7113 lei | 0,7116 lei
Coroana cehă (CZK)
0,2204 lei | 0,2195 lei | 0,2190 lei
Coroana daneză (DKK)
0,7156 lei | 0,7131 lei | 0,7129 lei
Lira egipteană (EGP)
0,0871 lei | 0,0874 lei | 0,0873 lei
Dolarul din Hong Kong (HKD)
0,6078 lei | 0,6052 lei | 0,6054 lei
100 de forinți maghiari (100 HUF)
1,4606 lei | 1,4576 lei | 1,4608 lei
100 de rupii indoneziene (100 IDR)
0,0265 lei | 0,0264 lei | 0,0263 lei
Shekelul israelian (ILS)
1,5361 lei | 1,5355 lei | 1,5314 lei
Rupia indiană (INR)
0,0502 lei | 0,0503 lei | 0,0501 lei
100 de coroane islandeze (100 ISK)
3,9269 lei | 3,9131 lei | 3,9123 lei
100 de yeni japonezi (100 JPY)
3,0371 lei | 3,0032 lei | 3,0046 lei
100 de woni sud-coreeni (100 KRW)
0,3603 lei | 0,3586 lei | 0,3579 lei
Leul moldovenesc (MDL)
0,2654 lei | 0,2648 lei | 0,2650 lei
Peso-ul mexican (MXN)
0,2534 lei | 0,2567 lei | 0,2573 lei
Ringgitul malaysian (MYR)
1,1668 lei | 1,1639 lei | 1,1639 lei
Coroana norvegiană (NOK)
0,5094 lei | 0,5068 lei | 0,5062 lei
Dolarul neozeelandez (NZD)
2,7095 lei | 2,7009 lei | 2,6993 lei
Peso-ul filipinez (PHP)
0,0751 lei | 0,0749 lei | 0,0753 lei
Zlotul polonez (PLN)
1,2239 lei | 1,2209 lei | 1,2182 lei
Dinarul sârbesc (RSD)
0,0455 lei | 0,0454 lei | 0,0454 lei
Rubla rusească (RUB)
0,0588 lei | 0,0578 lei | 0,0572 lei
Coroana suedeză (SEK)
0,4813 lei | 0,4796 lei | 0,4792 lei
Dolarul singaporez (SGD)
3,7312 lei | 3,7163 lei | 3,7162 lei
Bahtul thailandez (THB)
0,1413 lei | 0,1412 lei | 0,1413 lei
Lira turcească (TRY)
0,0958 lei | 0,0957 lei | 0,0958 lei
Hryvna ucraineană (UAH)
0,1057 lei | 0,1054 lei | 0,1054 lei
Gramul de aur (XAU)
625,6821 lei | 629,3552 lei | 628,6019 lei
DST (XDR)
6,4632 lei | 6,4382 lei | 6,4381 lei
Randul sud-african (ZAR)
0,2890 lei | 0,2893 lei | 0,2889 lei