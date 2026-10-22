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DCNews Economie Curs BNR, joi, 22 octombrie: Euro și dolarul cresc, aurul scade

Curs BNR, joi, 22 octombrie: Euro și dolarul cresc, aurul scade

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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euro leu
Bancnote euro/lei. Sursa foto: Pexels

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 22 octombrie, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut la 5,3485 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,7640 lei.

Euro a fost calculat de BNR, joi, 22 octombrie, la 5,3485 lei, în creștere față de cotația de miercuri, de 5,3297 lei.

Dolarul american a crescut de la 4,7489 lei la 4,7640 lei. Și francul elvețian a înregistrat o creștere, de la 5,7547 lei la 5,8104 lei. 

Lira sterlină a fost cotată la 6,3851 lei, față de 6,3631 lei în ședința precedentă.

Gramul de aur a ajuns la 625,6821 lei, de la 629,3552 lei.

Economistul Adrian Negrescu a preconizat la începutul lunii, în exclusivitate pentru DCNews, că deprecierea leului va continua, iar moneda europeană ar putea ajunge, în curând, la 5,5 lei.

Curs valutar BNR

22 octombrie/ 21 octombrie/ 20 octombrie

Euro (EUR)

5,3485 lei | 5,3297 lei | 5,3285 lei 

Dolarul SUA (USD) 

4,7640 lei | 4,7489 lei | 4,7516 lei 

Francul elvețian (CHF) 

5,8104 lei | 5,7547 lei | 5,7627 lei 

Lira sterlină (GBP) 

6,3851 lei | 6,3631 lei | 6,3416 lei 

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) 

1,2972 lei | 1,2929 lei | 1,2937 lei 

Dolarul australian (AUD) 

3,3430 lei | 3,3368 lei | 3,3206 lei 

Realul brazilian (BRL) 

0,9474 lei | 0,9444 lei | 0,9434 lei 

Dolarul canadian (CAD) 

3,3989 lei | 3,3794 lei | 3,3804 lei 

Renminbi-ul chinezesc (CNY) 

0,7140 lei | 0,7113 lei | 0,7116 lei 

Coroana cehă (CZK) 

0,2204 lei | 0,2195 lei | 0,2190 lei 

Coroana daneză (DKK) 

0,7156 lei | 0,7131 lei | 0,7129 lei 

Lira egipteană (EGP) 

0,0871 lei | 0,0874 lei | 0,0873 lei 

Dolarul din Hong Kong (HKD) 

0,6078 lei | 0,6052 lei | 0,6054 lei 

100 de forinți maghiari (100 HUF) 

1,4606 lei | 1,4576 lei | 1,4608 lei 

100 de rupii indoneziene (100 IDR) 

0,0265 lei | 0,0264 lei | 0,0263 lei 

Shekelul israelian (ILS) 

1,5361 lei | 1,5355 lei | 1,5314 lei 

Rupia indiană (INR) 

0,0502 lei | 0,0503 lei | 0,0501 lei 

100 de coroane islandeze (100 ISK) 

3,9269 lei | 3,9131 lei | 3,9123 lei 

100 de yeni japonezi (100 JPY) 

3,0371 lei | 3,0032 lei | 3,0046 lei 

100 de woni sud-coreeni (100 KRW) 

0,3603 lei | 0,3586 lei | 0,3579 lei 

Leul moldovenesc (MDL) 

0,2654 lei | 0,2648 lei | 0,2650 lei 

Peso-ul mexican (MXN) 

0,2534 lei | 0,2567 lei | 0,2573 lei 

Ringgitul malaysian (MYR) 

1,1668 lei | 1,1639 lei | 1,1639 lei 

Coroana norvegiană (NOK) 

0,5094 lei | 0,5068 lei | 0,5062 lei 

Dolarul neozeelandez (NZD) 

2,7095 lei | 2,7009 lei | 2,6993 lei 

Peso-ul filipinez (PHP) 

0,0751 lei | 0,0749 lei | 0,0753 lei 

Zlotul polonez (PLN) 

1,2239 lei | 1,2209 lei | 1,2182 lei 

Dinarul sârbesc (RSD) 

0,0455 lei | 0,0454 lei | 0,0454 lei 

Rubla rusească (RUB) 

0,0588 lei | 0,0578 lei | 0,0572 lei 

Coroana suedeză (SEK) 

0,4813 lei | 0,4796 lei | 0,4792 lei 

Dolarul singaporez (SGD) 

3,7312 lei | 3,7163 lei | 3,7162 lei 

Bahtul thailandez (THB) 

0,1413 lei | 0,1412 lei | 0,1413 lei 

Lira turcească (TRY) 

0,0958 lei | 0,0957 lei | 0,0958 lei 

Hryvna ucraineană (UAH) 

0,1057 lei | 0,1054 lei | 0,1054 lei 

Gramul de aur (XAU) 

625,6821 lei | 629,3552 lei | 628,6019 lei 

DST (XDR) 

6,4632 lei | 6,4382 lei | 6,4381 lei 

Randul sud-african (ZAR) 

0,2890 lei | 0,2893 lei | 0,2889 lei 

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Comentarii (1)

Geo   •   22 Octombrie 2026   •   15:18

Bravoooo! Uite cum crește PIB- ul. Mâncăm aer și bem vânt, ce popor deștept mai sunt. Cât erea prognoză de inflație la sfârșitul anului? 10,3%? Salar, pensie, ce-oi fi, nici nu știi ce mic vei fi.

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