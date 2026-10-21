Transelectrica anunță pași importanți în dezvoltarea a două proiecte strategice pentru viitorul energetic al României

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Transelectrica a anunțat că avansează cu două proiecte strategice pentru viitorul energetic al României.

Transelectrica anunță că avansează cu două proiecte strategice pentru viitorul energetic al României. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava-Bălți și Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Gădălin – Suceava.

Anunțul vine în contextul în care experții în energie avertizează că România s-ar putea confrunta cu un impact foarte grav al crizei energetice în această iarnă.

"O delegație a Transelectrica, condusă de Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului, a avut astăzi o întâlnire cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, și cu arhitectul șef al județului, Tudor Andriu, pentru analizarea stadiului și a etapelor necesare implementării celor două investiții majore.

Din delegația Transelectrica au făcut parte Dorinel Vladu, directorul Direcției Investiții, Dragoș Muntenașu, manager de proiect, Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, precum și George Ababei, directorul Sucursalei Teritoriale de Transport Bacău, Marius Danciu, director adjunct, și Cristian Chiriac, director tehnic.

Detalii despre cele două proiecte

LEA 400 kV Suceava – Bălți va asigura o nouă interconexiune energetică între România și Republica Moldova, cu începerea lucrărilor estimată cel târziu la începutul anului 2027.

LEA 400 kV Gădălin – Suceava, cu o lungime de aproximativ 260 km, va traversa Carpații Orientali, conectând Ardealul și Moldova. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană nerambursabilă de peste 492 de milioane de lei, prin Fondul pentru Modernizare.

Prin aceste demersuri, Transelectrica susține dezvoltarea infrastructurii energetice, creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică și integrarea surselor regenerabile", a transmis Transelectrica într-o postare pe pagina de Facebook.

Transelectrica a depus marți documentația pentru obținerea autorizației de construcție la Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava-Bălți

Precizăm că Transelectrica a depus, marți, 20 octombrie, la Consiliul Județean (CJ) Botoșani documentația pentru obținerea autorizației de construcție pentru Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava - Bălți, pe porțiunea de pe teritoriul județului Botoșani. Anunțul a fost făcut de președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu.

El anunțase încă de marți că astăzi urma să fie depusă o documentație similară și la autoritățile din județul Suceava.

"LEA 400 kV Suceava - Bălți reprezintă un proiect strategic pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice a României și dezvoltarea interconexiunilor regionale. Investiția va conecta sistemele electroenergetice ale României și Republicii Moldova, va consolida integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E și va contribui la închiderea inelului național de 400 kV al Rețelei Electrice de transport naționale", a declarat Munteanu, potrivit Agerpres.

LEA 400 kV Suceava – Bălți va avea pe teritoriul României o lungime de 93,3 km

Pe teritoriul României, linia va avea o lungime de 93,3 kilometri și va traversa 17 unități administrativ-teritoriale, dintre care șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani.

Investiția are o valoare de 133,4 milioane de lei fără TVA, iar contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 11 martie 2025 cu Asocierea Electromontaj SA - ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA. Durata de execuție este de 36 de luni, calculată potrivit prevederilor contractuale și etapelor de implementare a proiectului.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 271 din 23 aprilie 2026, proiectul a fost declarat de importanță națională, fiind aprobat amplasamentul și fiind declanșată procedura de expropriere. În perioada următoare, continuarea procedurilor de expropriere și obținerea autorizațiilor de construire vor permite pregătirea începerii lucrărilor, estimată cel târziu la începutul anului 2027.

Reamintim că prof. Iulian Iancu declarase în luna august la interviurile DC NEWS că "Transelectrica este coloana vertebrală a sistemului energetic naţional".