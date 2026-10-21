Preț fix pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni prin PPC Simplu 26 și servicii de asistență cu oferta promoțională PPC Confort Promo

Într-un context economic în care schimbările impredictibile apar constant și pot deveni un risc pentru activitatea curentă, antreprenorii cu afaceri mici resimt direct presiunea costurilor cu energia electrică. Pentru companiile cu un consum anual de electricitate sub 200.000 kWh, nevoia principală este claritatea și stabilitatea prețului pe termen mediu, nu complexitatea unui contract pentru clienții mari

Afacerile mici și mijlocii, un segment cu nevoi specifice

Companiile, de la magazine de cartier la frizerii, ateliere de reparații sau băcănii, au un consum de electricitate redus și predictibil. PPC Energie propune o ofertă promoțională pentru afacerile mici și mijlocii, gândită să aducă predictibilitate acolo unde contează cel mai mult: în buget. Afacerile mici știu de la început cât plătesc pentru energie, își pot planifica cheltuielile pe termen mediu, astfel încât își pot concentra resursele pe dezvoltarea business-ului.

PPC Simplu 26: ofertă promoțională cu preț fix pentru 26 de luni

Până la 31 octombrie, este disponibilă oferta promoțională PPC Simplu 26, destinată clienților noi de energie din segmentul non-casnic, cu un consum estimat sub 200.000 kWh pe an. Oferta presupune un preț fix pentru energia electrică, valabil pe toată durata contractului de 26 de luni, fără costuri ascunse, cu un preț final al energiei electrice, cu toate taxele incluse, cuprins între 1,46 lei/kWh și 1,55 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție a locului de consum.

Bonus cumulat de 360 kWh pentru clienții noi

Pe lângă prețul fix, oferta promoțională PPC Simplu 26 adresată clienților noi include un bonus cumulat de 360 kWh, acordat în 12 dintre cele 26 de luni contractuale, în tranșe de câte 30 kWh în lunile respective. Bonusul se aplică în primele două luni de contract, ca sprijin în contextul energetic actual, și apoi în lunile mai-august din primul an, respectiv aprilie-septembrie din al doilea an, perioade în care consumul de electricitate al unei afaceri este, de regulă, mai ridicat, de exemplu în sectorul HoReCa.

Preț fix pentru 26 de luni și pentru clienții existenți

Clienții existenți PPC Energie pot beneficia de oferta promoțională dacă aplică pentru aceasta pentru un loc de consum nou, care nu se află deja în portofoliul furnizorului. Dacă dispun de un singur loc de consum, dar sunt interesate de PPC Simplu 26, companiile mici care fac trecerea la această ofertă vor avea asigurat, timp de 26 de luni, un preț final cuprins între 1,55 lei/kWh și 1,64 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție din zona locului de consum.

Detalii complete despre oferta disponibilă până la 31 octombrie sunt disponibile la adresa https://www.ppcenergy.ro/campanie/oferta-energie-business/ .

PPC Confort Promo, ofertă cu preț promoțional și servicii de asistență pentru IMM-uri

Pe lângă soluțiile care simplifică relația unei companii cu energia prin susținerea prețului pe termen mai lung, PPC are în vedere și nevoia IMM-urilor de suport în activitatea de zi cu zi. De aceea, propune constant oferte promoționale dedicate acestui segment, precum PPC Confort Promo.

În luna octombrie, clienții care schimbă furnizorul sau încheie un contract pentru un loc de consum nou beneficiază de un preț promoțional final cuprins între 1,44 și 1,52 lei/kWh, valabil timp de 12 luni. Dacă optează pentru această ofertă, clienții noi beneficiază de o reducere de 30 kWh pe factura emisă pentru primele două luni ale contractului semnat pentru un an, respectiv pentru alte patru luni (lunile 8, 9, 10, 11 de consum calculat de la data activării).

Clienții PPC existenți pot face o schimbare de produs, iar prețul final este cuprins între 1,67 și 1,75 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție din zona în care se încheie contractul de energie.

Oferta include un abonament de servicii în valoare de 0,89 lei/zi per loc de consum, trei intervenții de urgență pe an, fiecare în valoare de maximum 1 300 de lei, TVA inclus, și acces 24/7 la o echipă de specialiști pentru solicitările de asistență.

Abonamentul acoperă defecțiunile neprevăzute apărute la instalația electrică interioară precum: scurtcircuite, prize sau corpuri de iluminat fixe care nu mai funcționează, siguranțe defecte, avarii provocate de supratensiune ori situații cu risc de electrocutare.

Serviciul include deplasarea unei echipe specializate și autorizate, identificarea problemei, evaluarea reparației și remedierea defecțiunii, inclusiv înlocuirea elementelor electrice afectate, în limita valorii prevăzute de abonament. Detalii complete sunt disponibile la adresa: PPC Confort – Energie la pret FIX pentru business.