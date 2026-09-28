Horoscop 28 septembrie 2026. Marte intră în Leu. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Marte își va începe tranzitul în semnul Leului, care va dura până 26 noiembrie.

Marte îl reprezintă ambiția, furia, curajul, acțiunea și încrederea. Arhetipul Leului reflectă vitalitatea, viața, expunerea, exprimarea de sine, curajul, îndrăzneala și iubirea.

Pentru că va tranzita un semn de foc, Marte se va simți în largul său, va căuta aplauze și atenție. Ne motivează să facem un pas înainte, să luptăm pentru visurile noastre, dar, în același timp, ne face mai egoiști și mai narcisiști.

Horoscop 28 septembrie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, trece în casa a cincea alături de Jupiter și Nodul Sud. Te pregătești de mai multe lupte de putere ca de obicei. Însă, de data aceasta, vei ști mai bine în care să te implici.

Horoscop 28 septembrie 2026 Taur

Când vine vorba de familie sau gospodărie, vei fi mai agitat ca altădată. Deci este clar că vei consuma mai multă energie pentru îmbunătățirea locuinței și pentru evenimentele celor dragi.

Horoscop 28 septembrie 2026 Gemeni

Mercur se pregătește de o schimbare. Însă, până atunci, ai putea să te mai bucuri de tranzitul acestuia în casa a cincea. Cum? Prin a alunga pesimismul. Perspectiva este cea care contează.

Horoscop 28 septembrie 2026 Rac

Marte ajunge în casa a doua, a banilor. Deci urmează o perioadă în care bugetul tău va fi din ce în ce mai amenințat. Însă, în același timp, poți găsi și alte metode prin care să îl îmbunătățești.

Horoscop 28 septembrie 2026 Leu

Marte intră în semnul tău. Și vine și cu furie, frică, dar și cu mult curaj. Ai nevoie de prospețime, de acțiune si de respect. De asemenea, este momentul să te concentrezi pe ce contează cu adevărat.

Horoscop 28 septembrie 2026 Fecioară

Astrele îți recomandă să fii mai atent la stilul de viață. Oboseala, în special a minții, se poate resimți serios. Îți poate sabota unele proiecte la care ții. Deci depinde doar de tine!

Horoscop 28 septembrie 2026 Balanță

Astrele îi vor recompensa pe aceia dintre voi cu idealuri. Însă, nu este de ajuns doar să îți dorești. Trebuie să și faci un pas către acestea. Resemnarea nu este o soluție.

Horoscop 28 septembrie 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul tău, ajunge în casa a zecea. Pregătește-te de o perioadă foarte intensă în carieră. Urmează oportunități, dar și dispute cu șefii sau colegii.

Horoscop 28 septembrie 2026 Săgetător

Dacă până acum te bazai pe unele persoane neavizate, acum este momentul să faci o schimbare. Și să apelezi la specialiști, să înveți din greșelile altora și îți respecți valorile.

Horoscop 28 septembrie 2026 Capricorn

Vă invităm să fiți atenți și la ce nu se spune la locul de muncă. ȘI să fiți pregătiți și pentru “da” și pentru “nu”. Dacă plecați la drum mai pregătiți, veți avea o zi bună.

Horoscop 28 septembrie 2026 Vărsător

Marte intră în casa a șaptea. Dacă relația de cuplu este plictisitoare, urmează câteva zile mai neplăcute. Tu și partenerul aveți nevoie de obiective noi comune.

Horoscop 28 septembrie 2026 Pești

Nu veți avea timp nici să vă trageți sufletul! Volumul de muncă va crește în același timp cu nivelul de stres. Stați căt mai departe de conflictelele cu colegii.