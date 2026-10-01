Horoscop 1 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific Ai

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Gemenilor. Și cum ne apropiem de un careu Mercur-Marte și o opoziție Marte-Pluto, adică de unele zile tensionate, este cazul să ne ferim de zgomotul informațional.

Horoscop 1 octombrie 2026 Berbec

Cu siguranță că vor fi multe situații în care vei dori să te implici. Însă, este una dintre acele zile în care trebuie să îți alegi luptele.

Horoscop 1 octombrie 2026 Taur

Discuțiile despre bani îți creează un disconfort enorm. În special, acelea cu partenerul sau familia. Nu simți că sunt sinceri.

Horoscop 1 octombrie 2026 Gemeni

Vrei să controlezi totul și bineînțeles că, la un moment dat, epuizarea mintală îți va da târcoale. Poate înveți să spui nu sau să delegi.

Horoscop 1 octombrie 2026 Rac

Ține minte ceva! Mai dă-ți o șansă! Ție în primul rând. Să te asiguri că ai luat deciziile potrivite. Nu ar strica să fii mai competitiv.

Horoscop 1 octombrie 2026 Leu

Partenerul nu te aprobă așa cum ți-ai dori tu. Și cel mai bine ar fi să discuți deschis cu acesta să îți dai seama care sunt motivațiile.

Horoscop 1 octombrie 2026 Fecioară

Deși ziua poate începe ca fiind una liniștită la locul de muncă, se va transforma într-una foarte agitată. Nu pierde timp prețios pe rețelele sociale!

Horoscop 1 octombrie 2026 Balanță

Astrele îți oferă posibilitatea pentru a-ți face o strategie în ceea ce privește finalul anului. Îți dai seama ce va funcționa și ce nu.

Horoscop 1 octombrie 2026 Scorpion

Perspectiva ta asupra unei probleme nu este singura adevărată. Încearcă să nu te izolezi în propria minte și să discuți cu persoanele apropiate.

Horoscop 1 octombrie 2026 Săgetător

Vei avea tendința de a te pune singur în ipostaze inconfortabile sau tensionate. Trebuie să înveți când este momentul potrivit pentru a te retrage.

Horoscop 1 octombrie 2026 Capricorn

Nu te lua prea în serios la locul de muncă. Dacă nu ești direct implicat într-o situație, lasă-i pe cei responsabili să se ocupe de aceasta.

Horoscop 1 octombrie 2026 Vărsător

Va exista o discrepanță serioasă între ce spui și ce faci. Ori promiți mult și faci puțin. Fie nu comunici deloc și treci la fapte.

Horoscop 1 octombrie 2026 Pești

Oricât de organizat ai încerca să fii, nu îți va ieși. Vei avea nevoie de mai mult timp pentru a te ocupa de unele activități casnice aparent nesemnificative.