Horoscop 12 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Scorpionului, acolo unde se află deja Venus retrogradă și Mercur. Stările noastre vor fi intense, ne va fi greu să ne gestionăm obsesiile sau fricile. Însă, toată această configurație ne poate ajuta să descoperim detalii pe care altădată nu le-am fi observat.

Horoscop 12 octombrie 2026 Berbec

Deși nu îți vine în mod natural să fii mai răbdător, astăzi, de voie de nevoie, o vei face. Îți dai seama că nu are rost să forțezi nimic, ci să te întâlnești cu viața.

Horoscop 12 octombrie 2026 Taur

Pe dinafară, totul pare în regulă. Asta și pentru că reușești de multe ori să maschezi disconfortul interior. Nu avem parte doar de ce ne convine.

Horoscop 12 octombrie 2026 Gemeni

Cu cât îți accepți greșelile mai repede, cu atât vei scăpa de unele probleme. La locul de muncă, apar mai multe amânări sau blocaje.

Horoscop 12 octombrie 2026 Rac

Intuiție vei avea din plin, însă și tendința de a exagera unele reacții. Este cazul să te analizezi căt poți tu de obiectiv.

Horoscop 12 octombrie 2026 Leu

Prezentul este cel care contează. Chiar dacă îți provoacă un soi de disconfort. Viitorul fabricat de propria minte nu face decât să te frustreze.

Horoscop 12 octombrie 2026 Fecioară

Discursul tău va fi mai tendențios sau sarcastic, chiar și față de apropiați. Și asta pentru că sunt unele mâhniri care nu îți dau pace.

Horoscop 12 octombrie 2026 Balanță

Bugetul va suferi din cauza supărărilor. Pentru că vei avea tendința de a face cumpărături impulsive sau unele total inutile.

Horoscop 12 octombrie 2026 Scorpion

Faci din țânțar armăsar! Dacă altădată, această atitudine îți aducea câștiguri, de data aceasta s-ar putea să îți provoace neplăceri.

Horoscop 12 octombrie 2026 Săgetător

Astăzi nu trebuie să ții partea nimănui! Ci mai degrabă să fii mediator și să încerci să îi ajuți pe ceilalți să fie cât mai empatici.

Horoscop 12 octombrie 2026 Capricorn

Dacă vei fi prea precaut din punct de vedere financiar, s-ar putea ca familia să aibă de suferit. Tocmai de aceea este nevoie să negociați.

Horoscop 12 octombrie 2026 Vărsător

Nu apleca urechea la zvonurile de la locul de muncă. Vei fi destul de influențabil și s-ar putea să ai mai multă încredere în alții decât în tine.

Horoscop 12 octombrie 2026 Pești

Trebuie șă știi care sunt prioritățile. După ce le stabilești, îți va fi mult mai simplu să îți organizezi timpul și resursele pentru a avea o zi bună.