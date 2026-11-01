Întâlnire între Vucic și Orban. Promisiunea pe care au făcut-o, după ce ambii au pierdut alegerile

Aleksandar Vucic și Viktor Orban s-au întâlnit în apropiere de Belgrad, la scurt timp după ce ambii au pierdut alegerile în țările lor. Fostul premier ungar a fost primit de liderul sârb în casa tatălui acestuia, iar la finalul întrevederii cei doi au transmis un mesaj comun.

Întâlnirea a fost făcută publică de Aleksandar Vucic, care a distribuit pe rețelele sociale o înregistrare video în care apare alături de Viktor Orban. Imaginile au fost publicate cu descrierea „Viktor și eu. O poveste despre prieteni”.

„Sunt foarte bucuros să îl găzduiesc pe Viktor Orban, marele meu prieten, fratele meu. Vom petrece timp frumos aici, în casa tatălui meu, lângă Belgrad. Și da, amândoi am pierdut recent alegerile, dar nu ne-am pierdut demnitatea, mândria și credința. Bine ai venit, Viktor!”, a declarat Vucic.

Viktor Orban: "Prietenii rămân întotdeauna prieteni"

La rândul său, fostul premier ungar i-a mulțumit pentru invitație și a transmis că relația dintre ei nu va fi afectată de înfrângerile electorale.

„Prietenii rămân întotdeauna prieteni. Prietenii adevărați devin și mai apropiați în momentele dificile. Și poți fi sigur, Aleksandar, că eu voi fi întotdeauna de partea ta”, i-a spus Orban.

Acesta a vorbit și despre relațiile dintre Serbia și Ungaria. A spus că apropierea dintre cele două țări a reprezentat o realizare importantă a colaborării lor politice.

„A fost o mare realizare să îmbunătățim relațiile, să construim chiar o legătură frățească între Serbia și Ungaria, între sârbi și maghiari. Rămân dedicat acestui obiectiv”, a mai spus fostul premier ungar.

La finalul înregistrării, Vucic l-a îmbrățișat pe Orban și a transmis un mesaj scurt: „Ne vom întoarce!”.

Ambii au pierdut alegerile în 2026

Întâlnirea are loc într-un context politic dificil pentru cei doi foști lideri, care au pierdut puterea în țările lor la o distanță de câteva luni.

Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare din Ungaria în aprilie 2026, după 16 ani în fruntea guvernului. Victoria a revenit partidului Tisza, condus de Peter Magyar.

În Serbia, scrutinul parlamentar anticipat din 25 octombrie a fost câștigat de Lista Studenților, formațiunea susținută de mișcarea de protest care a contestat în ultimii doi ani puterea politică de la Belgrad. Rezultatul a marcat o înfrângere majoră pentru tabăra politică a lui Aleksandar Vucic, după aproximativ 14 ani de dominație politică.

Cei doi au fost considerați în ultimii ani aliați apropiați, promovând relațiile dintre Serbia și Ungaria și o cooperare politică strânsă. Mesajul transmis acum de la Belgrad sugerează că înfrângerile electorale nu au pus capăt relației dintre ei și că ambii intenționează să rămână activi în viața politică.