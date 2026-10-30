SUA aprobă vânzarea de rachete Patriot către Ucraina

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

SUA a anunţat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, a consemnat Reuters.

Ucraina va plăti pentru aceste rachete interceptoare defensive folosind contribuţii din partea Canadei, Germaniei şi Norvegiei, direcţionate prin intermediul programului american JUMPSTART, precum şi fonduri naţionale finanţate prin împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Lockheed Martin este contractorul principal pentru această vânzare, conform Agerpres.

Zelenski aștepta de o lună ca SUA să-și dea acordul pentru livrarea de rachete

Ucraina aştepta de aproape o lună ca secretarul apărării SUA, Pete Hegseth, să aprobe furnizările cruciale de rachete, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski luni, în timp ce Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi civile ucrainene, relatează Reuters.

"În special, aşteptăm de aproape o lună semnătura domnului Hegseth pentru furnizarea de rachetele destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot şi NASAMS. Am dat instrucţiuni echipei noastre să abordeze acest subiect cu partea americană", a declarat Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a cerut în repetate rânduri SUA, care furnizează rachete achiziţionate de aliaţii din NATO în cadrul unui program cunoscut sub numele de PURL, să accelereze livrările înainte de venirea iernii.

Marco Rubio a negat că întârzierea livrării rachetelor și scăderea vitezei sateliților au fost comandate politic

Săptămâna trecută, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a recunoscut că este posibil ca un lot de rachete interceptoare să nu fi fost livrat, dar a afirmat că întârzierea nu s-a datorat unor motive politice.

Mai mult, acesta a reacționat și la controversa privind funcționarea serviciilor Starlink și Starshield în Ucraina, după ce Elon Musk a susținut că orice încetinire a rețelei militare Starshield ar fi responsabilitatea guvernului american, nu a companiei sale, SpaceX.

Întrebat despre această situație, Marco Rubio a explicat că există o diferență importantă între Starlink și Starshield, două servicii dezvoltate de SpaceX, dar destinate unor utilizări diferite.

Secretarul de stat american a precizat că Starlink este un serviciu comercial, în timp ce Starshield este destinat sectorului militar și funcționează în baza unor contracte cu armata Statelor Unite.

„Da, știu că este confuzie. Starlink este un produs comercial și, prin urmare, este reglementat și administrat ca atare.

Starshield, în schimb, este un produs destinat apărării, un produs militar. Așa cum am spus, este un sistem utilizat de armata americană, care, în acest moment, nu este disponibil Ucrainei.

În prezent, există discuții despre modul în care Ucraina ar dori să îl utilizeze”, a explicat Marco Rubio.

Secretarul de stat a fost întrebat dacă Statele Unite au avut vreo implicare în problemele de funcționare a serviciului Starlink în Ucraina, amintind că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi susținut că întreruperile au fost intenționate.

Marco Rubio a respins această ipoteză și a afirmat că autoritățile americane nu au ordonat reducerea vitezei conexiunilor.

„Nu știu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski știe despre ce vorbește, dar nu a fost ceva intenționat. Noi nu am avut nicio legătură cu asta. Nimeni din Statele Unite nu a ordonat reducerea vitezei serviciului Starlink. Pur și simplu s-a întâmplat. Din câte am înțeles, serviciul a fost restabilit și funcționează din nou la nivelul anterior”, a declarat Rubio.

În ultimele săptămâni, Ucraina a înregistrat întreruperi în primirea informaţiilor despre avertizările timpurii privind atacurile cu rachete balistice ruseşti. De asemenea, Kievul a indicat că versiunea militară a Starlink a fost limitată câteva zile, perturbând operaţiunile militare şi apărarea antiaeriană.

Reuters a relatat că ordinul de a reduce viteza Starshield a venit din interiorul Casei Albe. Atât CEO-ul SpaceX, Elon Musk, cât şi oficiali americani şi-au pasat reciproc responsabilitatea pentru limitările Starlink şi Starshield, conform Agerpres.

Ulterior, sâmbătă, Ucraina a mulţumit SUA pentru că serviciul militar Starlink folosit de armată şi-a reluat funcţionarea la parametrii obişnuiţi după o solicitare expresă adresată lui Musk de către preşedintele american Donald Trump.

"Adevărul este că, fie că am sunat eu, fie că a sunat altcineva, nu contează. La urma urmei, important e că el le-a restabilit", a adăugat preşedintele american referindu-se la informaţiile prezentate joi de ziarul The Wall Street Journal.

"În dimineaţa zilei de 24 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei şi specialiştii Ministerului Apărării au constatat că Starlink/Starshield a început să funcţioneze la o viteză de peste 161 km/h", au declarat surse din ministerul Apărării pentru agenţia Ukrinform şi ziarul Ukrainska Pravda, citate de agențiile Agerpres și EFE.

Armata ucraineană "continuă să monitorizeze şi să testeze la viteze mai mari, determinând limitele superioare şi stabilind până la ce punct conexiunea a fost cu adevărat restabilită", au declarat oficialii.

Elon Musk a explicat, într-un mesaj recent, că restricţiile impuse utilizării sateliţilor Starlink urmăresc să evite ca aceştia să devină ţinte ale atacurilor de represalii ruseşti, ceea ce, în final, ar genera cantităţi mari de resturi şi ar face ca "spaţiul să devină inutilizabil", conform Agerpres.