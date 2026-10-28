Pasagerii unei nave de croazieră de lux, blocați în Cambodgia după ce prețul combustibilului a explodat. Costul lunar pe cabină, de la 1.800 de dolari la 8.000 de dolari

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Nava "Villa Vie Odyssey" aflată într-o călătorie, de un an, în jurul lumii a anunțat că și-a suspendat activitatea din cauza costurilor extrem de ridicate ale combustibilului, lăsând pasagerii blocați în Cambodgia.

Nu se știe exact câți oameni se aflau la bord, dar nava de aproape 200 de metri poate transporta până la 650 de pasageri. Aceasta a plecat din Belfast în octombrie 2024 pentru o "călătorie continuă în jurul lumii".

Costul lunar al combustibilului pe cabină, de la 1.800 de dolari la 8.000

Prețurile globale ale combustibilului au crescut vertiginos de la începutul războiului din Iran, la începutul acestui an. Costul lunar al combustibilului pe cabină în anumite zone din Asia a crescut de la 1.800 de dolari la 8.000 de dolari, potrivit operatorului navei.

Acesta a declarat, potrivit BBC, că a luat "măsuri semnificative pentru a reduce consumul de combustibil, inclusiv încetinirea ritmului de navigare și petrecerea unui timp mai îndelungat în port". Însă aceste măsuri s-au dovedit insuficiente pentru a "compensa creșterea extraordinară a costurilor cu combustibilul".

Compania își va dedica următoarele 60 de zile "restructurării și recapitalizării", deși "nu este garantat niciun rezultat", a adăugat aceasta.

Se pare că la bord se aflau aproximativ 200 de pasageri când li s-a cerut să părăsească nava în orașul portuar cambodgian Sihanoukville, o localitate de coastă odinioară liniștită, care a căpătat notorietate la nivel mondial, în ultimii ani, ca centru al cazinourilor chinezești și al rețelelor de escrocherii.

Călătoria ar fi urmat să dureze trei ani și jumătate

Călătoria ar fi urmat să dureze trei ani și jumătate și să acopere aproape 150 de țări. Plecarea navei a suferit întârzieri din cauza reparațiilor, ceea ce a lăsat pasagerii blocați în Belfast timp de luni de zile și a costat compania milioane de lire sterline.

Nava se afla deja de peste 750 de zile în călătoria sa în jurul lumii când a anunțat suspendarea călătoriei - ceea ce înseamnă că pasagerii săi sunt acum blocați în Cambodgia.

"Am simțit că visul nostru a fost zdrobit"

Pasagerii Lanette Canen și Johan Bodin au declarat pentru BBC că au fost informați de directorul executiv al Villa Vie Residences marți, la ora 6 dimineața, că trebuie să părăsească nava până la ora 14:00 în aceeași zi.

Cuplul a spus că pasagerii știau de ceva vreme despre dificultățile financiare ale companiei. Un potențial investitor urcase anterior la bordul navei pentru a efectua verificările necesare, dar, în cele din urmă, lucrurile nu s-au concretizat.

"Chiar și atunci, încă speram că va apărea un investitor miraculos. Deși existau semne că acest lucru se va întâmpla, tot nu ne venea să credem când a devenit realitate. Ne-a frânt inima. Am simțit că visul nostru a fost zdrobit", au spus ei.

Li s-a cerut, anterior, plata unei suprataxe pentru combustibil

O altă pasageră, Holly Hennessey, a declarat că pasagerilor li s-a cerut anterior să ia în considerare plata unei suprataxe pentru combustibil, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la nivel mondial, și că itinerariul lor fusese "redus drastic".

Unii oameni au decis să debarce și să călătorească pe uscat, a spus ea. "Suntem cu toții în hoteluri diferite. În hotelul în care mă aflu eu sunt mai mulți colegi de navă. Pur și simplu așteptăm."

Canen și Bodin au afirmat că locul din Cambodgia era "dificil pentru debarcare” din cauza distanței față de aeroport.

Pe durata șederii la bordul navei Villa Vie Odyssey, pasagerii au avut acces la mai multe baruri și restaurante, la o terasă cu piscină și la un teren de pickleball, potrivit site-ului web al companiei.

Câți bani au scos din buzunare pasagerii

Prețul pentru rezidența permanentă în cabinele navei varia între 120.000 și 440.000 de dolari. Acestea erau disponibile și pentru închiriere, costul pornind de la 3.500 de dolari pe lună.

Anul trecut, compania a lansat un program de reședință pe viață, menit să le permită oamenilor să-și petreacă anii de pensie pe mare.

În 2024, la câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a câștigat al doilea mandat, Villa Vie Residences a anunțat un pachet de patru ani intitulat "Skip Forward". Directorul executiv al companiei a declarat atunci că acesta era "produsul perfect pentru cei care spuneau că vor părăsi țara dacă "X, Y, Z" câștigă alegerile".