Un robot de livrări a provocat un accident de autobuz cu 9 răniți în Estonia, apoi a fugit: Pur şi simplu a plecat după coliziune

Sursa Foto rol ilustrativ: @Dave Mani Facebook

Un robot autonom de livrări a provocat un accident de autobuz la Tallinn.

Un robot pentru livrări a provocat luni un accident de autobuz la Tallinn, apoi a plecat de la locul faptei, relatează miercuri dpa, care preia postul de radio de stat din Estonia.

Vehiculul robotizat nu a oprit la un semafor care arăta roşu şi a intrat într-o intersecţie din capitala estoniană, ceea ce a obligat un şofer de autobuz să vireze brusc; ca urmare, mai mulţi pasageri care stăteau în picioare au căzut şi nouă oameni au fost răniţi.

Autobuzul s-a ciocnit cu robotul, care a fost aruncat pe partea cealaltă a străzii, arată mărturiile obţinute de compania Tallinn Transport (TLT), care a postat pe social media imagini video cu coliziunea.

Robotul şi-a continuat apoi drumul.

"Robotul a fugit. Pur şi simplu a plecat după coliziune"

"Robotul a fugit, dacă se poate spune aşa. Pur şi simplu a plecat după coliziune", a afirmat Andrei Novikov, membru în consiliul de administraţie al TLT.

Pepe Aaviksoo de la Starship Technologies, producătoarea robotului, a declarat că firma a contactat poliţia şi a început o anchetă internă pentru stabilirea circumstanţelor exacte ale accidentului. "Este foarte regretabil că s-a produs un astfel de accident", a adăugat el, subliniind că siguranţa este cea mai înaltă prioritate a companiei.

Roboţii Starship pot transporta încărcături de până la 15 kilograme pe o distanţă de 5 km. În Estonia, ei funcţionează independent pe străzi, livrând cumpărături, alimente sau colete. Fiecare vehicul este prevăzut cu mai multe camere de filmat pentru monitorizarea împrejurimilor.

Până la accidentul de luni, cea mai recentă ciocnire a unui robot cu un autobuz avusese loc în aprilie 2020, conform Agerpres.

Tentativă de "evadare"? Un robot cu AI, agresiv în timpul unei demonstrații cu public

Nu este primul incident periculos care a implicat roboții aflați în contact cu oamenii. Un eveniment organizat în urmă cu doi ani de compania chineză Unitree a fost marcat de o scenă neașteptată, după ce robotul umanoid H1, alimentat de inteligență artificială, a început să se miște brusc într-un mod dezordonat și agresiv. Demonstrația tehnologică, menită să pună în valoare capabilitățile de deplasare ale robotului, s-a transformat pentru scurt timp într-un episod de panică în rândul publicului, relatează Hit Channel.

Comportamentul dezordonat al robotului a fost pus, ulterior, pe seama unei probleme tehnice. Potrivit organizatorilor, un cablu de siguranță montat în zona capului a interferat cu algoritmii responsabili de echilibrul său dinamic, provocând mișcări agresive și neobișnuite. Specialiștii au subliniat că H1 a răspuns involuntar la acea perturbare și că nu a fost vorba despre o eroare a sistemului de inteligență artificială în sine.

„Situația a fost în permanență sub control”, au asigurat dezvoltatorii, care au insistat că robotul nu dispune de autonomie completă și că nu a existat niciun pericol real pentru cei din sală.

Deși momentul a părut pentru mulți ca o tentativă de „evadare” a robotului, experții au oferit o explicație logică: prezența cablului de siguranță, o procedură standard în fazele de testare, a dereglat algoritmii de stabilitate ai robotului H1. Reprezentanții Unitree au explicat că acești algoritmi sunt programați să asigure echilibrul doar în condiții de libertate deplină de mișcare. Orice limitare mecanică externă, precum cablul, poate duce la reacții dezarticulate.

Pentru a preveni accidentele, roboții ar trebui să fie echipați cu mecanisme de semnalizare clare, cum ar fi lumini sau sunete care să indice intențiile lor. Acestea ar trebui să fie activă atunci când robotul se apropie de o zonă ocupată, iar utilizatorii să fie avertizați atunci când robotul întâmpină dificultăți tehnice, cum ar fi o baterie descărcată sau o supraîncălzire. Acest tip de avertisment este deja implementat în drone și ar trebui să devină un standard pentru roboții umanoizi care vor ocupa piața muncii.