Dezastru energetic în România. George-Mădălin Borș (PSD) explică de ce stocarea în baterii nu e o soluție: „Elefantul din cameră, pe care nu îl vedem, e Green Deal-ul”

George - Mădălin Borș (PSD) / Foto: Crișan Andreescu

George - Mădălin Borș, deputat PSD și membru în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, a criticat politicile Green Deal, pe care le consideră responsabile pentru închiderea unor capacități de producție a energiei în bandă și creșterea dependenței României de importuri.

George - Mădălin Borș, membru în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, a participat la dezbaterea „ENERGY FORUM 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic”, unde a dezvăluit care este „elefantul din cameră” din cauza căruia prețurile la energie în România au explodat, iar țara noastră nu produce energie în bandă la orele de vârf.

„România avea capacități de producție a energiei electrice suficiente încât să-și acopere consumul fără să depindă, decât în foarte mică măsură, de importuri. Am ajuns aici din cauza elefantului din cameră, pe care nu îl vedem, Green Deal”, a precizat George - Mădălin Borș. Acesta a adăugat că Europa în ansamblu, dar și România, au „avut o politică extrem de agresivă în a implementa politicile Green Deal”, politică ce ne-a adus în poziția de a închide anticipativ capacități de producție a energiei în bandă și a importa seara peste 3.000 de megawați.

Deputatul PSD a combătut și narativul care spune că, deși au fost închise capacitățile de producție, au fost aduși bani pentru realizarea de noi capacități.

„Nu e suficient, pentru că un megawatt de energie în bandă trebuie scos din producție când ai un megawatt de energie în bandă nou. Să aduci doar bani nu este suficient. S-au atras bani pentru viitoare capacități și am rămas cu banii, pentru că studiile care au stat la baza proiectelor care urmau să fie transformate în capacități noi de producție s-au dovedit a fi unele nerealiste total. În acel an, prețul generatoarelor care urmau să fie instalate s-a triplat”, a punctat George - Mădălin Borș.

Stocarea energiei nu e sustenabilă. George - Mădălin Borș: „Un megawatt de stocare nu înseamnă 1 megawatt”

Parlamentarul social-democrat a mai precizat că investiția și stocarea în baterii nu este suficientă, deoarece acestea nu sunt niște rezerve inepuizabile de energie ieftină, ci active scumpe, limitate de timp și supuse unei uzuri severe.

„Am trecut pe verde și ajungem să avem prețuri negative. Unii ar spune că stocarea e o soluție. Un megawatt de stocare nu înseamnă 1 megawatt. Nicio baterie nu poate injecta un megawatt total, pentru că se distruge. În al doilea rând, se mai uită un parametru un megawatt-oră. O baterie produce curent o oră, după care s-a închis. Ca să ai un preț competitiv la energie, trebuie să ai acea energie.

Energia trebuie să nu aibă culoare politică și niciun program energetic nu trebuie să țină un mandat. Dacă nu găsim înțelepciunea să venim cu un program actualizat, pe cel puțin 10 ani, nu vom face altceva decât să cârpim. Noi acum suntem la supraviețuire. Începând cu sfârșitul lunii ianuarie, nu știu cum o vom scoate la capăt”, a conchis deputatul PSD.