Doar un baraj finalizat din cele 33 incluse inițial în PNRR. Natalia Intotero: Încercăm să recuperăm ceea ce se mai poate - Video

Sursa foto: Captură video Facebook Natalia Intotero

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, atrage atenția că din cele 33 de baraje incluse inițial în PNRR, doar unul a fost finalizat.

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, spune că reabilitarea barajelor din România este o prioritate în mandatul său și susține că pierderea finanțării pentru reparația acestora este "o durere personală" pentru ea. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Natalia Intotero a anunțat că s-a întâlnit cu Mihai Alexandru Ghigiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru identificarea unor soluții în acest sens.

Natalia Intotero: S-au pierdut mulți bani. Încercăm să recuperăm ceea ce se mai poate

"România nu își mai permite să piardă bani europeni și oportunități importante pentru oameni! Reabilitarea barajelor din România este o prioritate pentru mine. Din cele 33 de baraje incluse inițial în PNRR, doar unul a fost finalizat. În spatele acestor investiții sunt comunități care au nevoie de siguranță și protecție.

Îi mulțumesc ministrului Mihai Alexandru Ghigiu și echipei Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru deschidere, implicare și colaborare. Vom continua demersurile pe lângă Comisia Europeană pentru a recupera finanțările acolo unde mai este posibil. Fiecare euro atras trebuie să se transforme în investiții concrete pentru România și în mai multă siguranță pentru oameni!", a scris Natalia Intotero pe pagina sa de Facebook, în descrierea unui video postat.

"S-au pierdut mulți bani. O durere personală pentru mine este pierderea finanțării pentru reabilitarea barajelor din România. (...) Încercăm să recuperăm ceea ce se mai poate", subliniază Natalia Intotero în video.

Mesajul Nataliei Intotero vine în contextul în care lucrările urgente de la barajul Paltinu au fost amânate până în 2029, iar prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a avertizat în acest context că peste 100.000 de oameni riscă să treacă din nou prin coșmarul lipsei apei potabile.

România are două săptămâni pentru finalizarea procedurilor restante din PNRR, avertizează ministrul Mihai Ghigiu

Precizăm totodată că potrivit unui mesaj publicat luni de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, pe pagina sa de Facebook, România trebuie să finalizeze toate procedurile administrative restante până la data de 6 noiembrie, termen obligatoriu pentru ca fondurile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să poată intra în ţară pe parcursul acestui an.

"Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulți bani din PNRR. Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în țară în acest an.

Nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri. Din prima secundă a mandatului am început munca de teren și coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare. Urmează astfel de întâlniri și cu restul miniștrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru și a pune la aceeași masă întreaga experiență tehnică și politică pentru a urgenta procesul.

Miza este enormă și privește direct comunitățile locale, infrastructura, școlile și spitalele noastre. Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă și pusă în slujba cetățenilor", a scris Mihai Alexandru Ghigiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Într-un alt mesaj postat marți, 27 octombrie, Mihai Alexandru Ghigiu a anunțat că pleacă la Bruxelles pentru întâlniri cu vicepreședintele Comisiei Europene și cu directorul general responsabil de închiderea PNRR.

Reamintim că termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost 31 august 2026. România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană, cu o valoare totală de 6,04 miliarde de lei, pe 30 septembrie. Alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro granturi și 6,54 de miliarde de euro împrumuturi, în conformitate cu ultima renegociere cu serviciile CE din luna august.