Lucrările urgente de la barajul Paltinu, amânate până în 2029. Prefectul Prahovei avertizează asupra riscului unei noi crize a apei

Barajul Paltinu. Sursa foto: Facebook Prefectura Prahova

Barajul Paltinu ar putea intra în reparații abia în 2029, după criza apei din Prahova. Peste 100.000 de oameni riscă să treacă din nou prin coșmarul lipsei apei potabile.

Lucrările de decolmatare a golirii de fund 2 din barajul Paltinu din judeţul Prahova, programate inițial pentru noiembrie 2025, nu au fost executate, iar noul termen estimat este anul 2029. Informaţia a fost transmisă oficialilor Prefecturii Prahova de către un reprezentant al Sistemului de Gospodărire a Apelor, după ce Prefectura solicitase date privind situaţia de la lacul de acumulare.

Astfel, lucrările considerate urgente anul trecut, sunt acum tărăgănate. Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a avertizat în acest context că peste 100.000 de oameni riscă să treacă din nou prin coșmarul lipsei apei potabile.

Prefectul Prahovei, avertisment public

"Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în decembrie anul trecut. Riscul ca această situație să se repete nu a fost eliminat.

Acțiunile stabilite atunci de subsemnatul, în calitate de prefect, și de colegii mei, în urma rapoartelor de specialitate, trebuiau executate de Apele Române de urgență la barajul Paltinu, iar acum aflu că sunt amânate până în 2029.

Asta am aflat în ședința Colegiului Prefectural din 23 octombrie, când am solicitat Apelor Române explicații privind stadiul lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2. Răspunsul, după cum spuneam, este îngrijorător: intervenția aprobată în regim de urgență încă din noiembrie 2025 nu a fost executată, iar noul termen estimat este anul 2029.

Reamintesc că, în 6 noiembrie 2025, la numai 24 de ore de la solicitarea Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, am aprobat prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență intervenția urgentă pentru deblocarea GF2.

Câteva săptămâni mai târziu, peste 100.000 de oameni din 14 localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă.

Prefectul Prahovei: Este imperios necesar un calendar clar al lucrărilor

Ulterior, Guvernul condus de Ilie Bolojan a alocat 32 de milioane de lei pentru asigurarea unor surse alternative de apă, tocmai pentru prevenirea repetării unei asemenea crize. Atrag atenția că amânarea cu încă trei ani a intervenției menține vulnerabilități importante în exploatarea acumulării Paltinu și riscul repetării unei crize de alimentare cu apă.

Consider că este imperios necesar un calendar clar al lucrărilor, cu termene și responsabilități asumate. Siguranța alimentării cu apă a peste 100.000 de oameni nu poate depinde încă trei ani de absența unor situații meteorologice extreme", a scris Daniel Nicodim într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Răspunsul dat de reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova

Prefectura Prahovei a relatat și care a fost răspunsul primit de prefectul Daniel Nicodim și subprefectul Marius Soare de la reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova.

"Reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova a furnizat următoarele informațiile tehnice:

• Situaţia actuală a exploatării barajului este în atenția Comitetul Național Român al Marilor Baraje. Prin Raportul/Decizie nr.223/30.04.2026 s-a concluzionat că se impune necesitatea de contractare a unei echipe de specialişti cu mare experienţă pentru efectuarea unei expertize care să furnizeze soluţiile tehnice necesare pentru exploatarea acumulării Paltinu. Ca urmare, au fost demarate acțiuni pentru realizarea obiectivului de investiții: "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii hidrotehnice și a lucrărilor conexe aferente acumulării Paltinu, judeţul Prahova” - Faza actuală: Notă conceptuală ce a fost avizată în C.T.E. - A.B.A. Buzău-Ialomița şi este în procedură de achiziţie D.A.L.I.

• Obiectivul de investiţie este inclus în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2026 cu finanţare integrală sau parţială din surse proprii. Valoarea totală a investiţiei include următoarele costuri: pentru lucrări de decolmatare în zona GF1 şi GF2, lucrări de deblocare a accesului în GF2, execuţia unei evacuări suplimentare între cotele 600-625 mdMN, alte costuri pentru realizarea lucrărilor propuse de expert.

• Deblocarea şi repunerea în funcţiune a golirii de fund GF2 se va realiza cel mai probabil după efectuarea lucrărilor de reabilitare privind alimentarea cu apă (reparații B.A.C. Lunca Mare, conductă aducțiune, reparații în Stațiile de Tratare a Apei administrate de S.C. E.S.Z. Prahova S.A. și Hidro Prahova S.A.). Reprezentantul SGA Prahova estimează că lucrările de deblocare și repunere în funcțiune a GF2 se vor desfășura în 2029. Pentru asigurarea funcţionalităţii singurului uvraj disponibil al barajului, respectiv Golirea de Semiadâncime, s-au efectuat lucrări de remediere a instalaţiei de acţionare a vanei 1 şi este în derulare procedura pentru cea de-a doua vană. În prezent, evacuarea debitelor din acumulare se efectuează în mod normal prin cele două hidroagregate ale centralei hidroelectrice Paltinu, iar în caz de blocare/colmatare a acesteia, prin golirea de semiadâncime", a transmis Prefectura Prahova într-un comunicat de presă publicat pe pagina de Facebook.

Intotero a vizitat luni barajul Paltinu

Precizăm că ministrul Mediului, Natalia Intotero, a vizitat, luni, 26 august, barajele Paltinu şi Măneciu, alături de reprezentanţii instituţiilor responsabile de gestionarea acumulării şi de alimentarea cu apă a populaţiei.

"Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă / Este esenţial să îi aducem la aceeaşi masă pe toţi cei implicaţi", a transmis Intotero, anunţând că a fost constituit un grup de lucru care să caute soluţii.

Criza apei din 2025. Ce s-a întâmplat atunci

În data de 5 noiembrie 2025, la nivelul județului Prahova a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru a analiza solicitarea conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa privind necesitatea declarării situaţiei de urgenţă în vederea aprobării efectuării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2-Baraj Paltinu, în regim de urgenţă.

O zi mai târziu, CJSU Prahova a fost convocat din nou într-o şedinţă în care a luat act de posibilitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă - existând riscul de întrerupere a alimentării cu apă a populaţiei şi industriilor ca urmare a obturării galeriilor de acces GF2, în urma incidentului produs în 17.06.2025. A urmat criza în urma căreia peste 100.000 de oameni din 14 localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Au fost afectate inclusiv instituţii publice şi spitale care au devenit nefuncţionale. Ministra Mediului de atunci, Diana Buzoianu, aspru criticată pentru lipsa de intervenție, a încercat să dea vina pe operatorul de apă ESZ Prahova pentru criza de Paltinu. Reamintim că atunci s-a cerut chiar demisia Dianei Buzoianu, dar aceasta așa și nu a mai venit.