Unde este Valea Saulei, aria protejată natural din București, de astăzi- GALERIE FOTO

Bucureștiul are o nouă arie protejată, a treia. Sunt peste cinci hectare de biodiversitate, aproape de a deveni un parc natural pentru locuitori.

”Valea Saulei se adaugă oficial altor două arii naturale protejate prin eforturile Asociației Parcul Natural București: Văcărești și Pajiștea Petricani. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi, cu 45 de voturi pentru și o singură abținere, înființarea Ariei Naturale Protejate de Interes Local Valea Saulei” arată o informare de presă semnată de Cristian Neagoe, de la Asociația Parcul Natural București.

După 5 ani de cercetări în teren ale Asociației Parcul Natural București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 și comunitățile de vecini și iubitori de natură, cele 5,2 hectare pline de biodiversitate sunt mai aproape de a deveni un parc natural pentru locuitorii din Andronache, Gherghiței și Doamna Ghica, cartiere cu deficit cronic de spații verzi, arată sursa citată.

”De azi, pe certificatul de naștere al Văii Saulei scrie `București, Sector 2`. Asociația Parcul Natural București continuă aventura începută în urmă cu peste zece ani în Văcărești. Fost afluent al Colentinei, Valea Saulei a fost un pârâu care izvora din Pădurea Băneasa, acum o rețea abandonată de bazine piscicole, care dă numele celei de-a treia arii naturale protejate din București, o dovadă în plus că natura se integrează treptat în planurile de dezvoltare ale Capitalei. Pe lângă apariția unui nou parc, Aria Naturală Protejată Valea Saulei înseamnă că, treptat, recunoaștem că alături de noi, în oraș, mai trăiesc și alți locuitori. Au pene, solzi, blană sau puf, sunt discreți, iar locul în care viețuiesc, fie că vorbim de Parcul Natural Văcărești, Pădurea Băneasa sau Valea Saulei, face bine sănătății noastre. De prosperitatea naturii din aceste locuri depinde calitatea vieții în oraș. Protecția lor înseamnă protecția noastră”, explică Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București.

Aria naturală adăpostește deja 12 specii protejate și peste 350 de specii sălbatice pe luciul apei, în zonele împădurite și pe pajiști. Pe lângă vidră, țestoasa de apă, pescărașul albastru, stârcul cenușiu, egreta mică, șopârlița de frunzar, monitorizările asociației au fost încununate cu descoperirea unei insecte nemaiîntâlnite în sit: marmoratul mare, cea de-a douăzeci și una specie de fluture de zi din zonă, un lepidopter sensibil la poluare, îngrășăminte chimice și pesticide, dovadă vie a unei pajiști sănătoase.

Decizia Consiliului General înseamnă stoparea condamnării acestui spațiu la abandon și demararea unor lucrări ample de accesibilizare, curățare, administrare și conservare a naturii. Aceste lucrări vor face zona mai sigură, accesibilă și deschisă pentru recreere, informare și observare a naturii, fiind integrate și în conceptul proiectului care a câștigat concursul internațional de soluții pentru amenajarea salbei de lacuri de pe râul Colentina din Sectorul 2. Demersul face parte din programul Rewilding Bucharest al Asociației Parcul Natural București, prin care natura este integrată în planurile administrative ale orașului, devenind infrastructură cu rol critic în dezvoltare și reziliență climatică, conform sursei citate.

Valea Saulei poate fi deja vizitată, cu acces din Strada Gherghiței, nr. 116. Regulile de comportament în interiorul ariei protejate sunt următoarele: interzicerea abandonului deșeurilor, interzicerea focului deschis, interzicerea hrănirii păsărilor și a celorlalte animale, abandonarea animalelor exotice, tăierea vegetației, defrișare.