Accident între un autobuz cu 37 de pasageri și o autoutilitară pe DN1, în Ciolpani. Două persoane încarcerate, extrase și transportate la spital/ update

Accident pe DN1, în Ciolpani. Sursa foto: Facebook, Orașul Ploiești

Două persoane au rămas încarcerate, luni după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DN1, în Ciolpani, între o autoutilitară și un autobuz.

UPDATE: Ambele victime din autoutilitară au fost extrase și se află în grija echipajelor medicale, au precizat reprezentanții ISU B-IF.

„Una dintre victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele victime conștiente. Cele 37 de persoane ce se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital”, se maia arată în comunicat.

Știre inițială

Echipele de salvare intervin, luni după-amiază, pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară.

„La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acționează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conștiență.

În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea se află în evaluare medicală, din primele informații, fără acuze medicale ca urmare a evenimentului”, se arată într-un comunicat al ISU București-Ilfov.

„Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter”, se precizează în comunicat.

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