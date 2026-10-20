Trebuie să alegem între știință și Dumnezeu? Răspunsul neurochirurgului Vlad Ciurea

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea

Sunt știința și credința compatibile sau trebuie privite separat? Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat de ce ele merg împreună.

Întrebat dacă știința și credința sunt compatibile și dacă oamenii ar trebui să apeleze la ambele în momente dificile, acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, a explicat că cele două sunt complementare.

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„Știința și credința: sunt ele compatibile? Trebuie să le disociem? Cum le privim? Când un om are probleme, să facă apel numai la știință sau să apeleze și la credință, la Dumnezeu?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„De aceea se spune că atunci când deschizi geamul dimineața, să nu-l deschizi pentru o țigară sau pentru prima gură de cafea. Uitați-vă în sus la prima rază de soare care deschide hipocampul și hipotalamusul din organism. Primele raze să pornească activitatea organismului...

Dacă reușiți, în afară că înălțați capul, ochii, privirea, trupul, și vă gândiți la ceva frumos, poate aveți și un gând către ființa supremă să ne ajute să trecem cu bine ziua care urmează și ziua de mâine și să avem o viață mult mai curată și mai bună”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Știința și credința sunt împreună

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat că știința și credința sunt compatibile. Potrivit acestuia, lucrurile din natură și din univers sunt prea bine organizate pentru a fi întâmplătoare, iar acesta este un argument în favoarea existenței unei puteri supreme, la care oamenii se roagă în momentele dificile.

„Impresionantă abordare, pentru că ne-am obișnuit să tragem o linie de demarcație între știință și religie”, a spus Sorin Ivan.

„Sunt împreună. Toată lumea a auzit de Einstein... „Dacă bei din paharul științei până la jumătate, nu ești prea convins, dar dacă îl bei tot, sigur devii credincios”.

E foarte interesant cum o personalitate care nu are credință ortodoxă sau catolică totuși insistă asupra unor asemenea fenomene. De ce? Pentru că știința, Einstein și marii savanți spun că prea sunt perfect aranjate lucrurile și pe pământ și în univers. Ce putere supremă, ce energie supremă le organizează pe toate și ne aflăm în această situație? De aceea în momente grele ne rugăm la ființa supremă, la bunul Dumnezeu, să ne ajute”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

La început a fost nimic

„Apropo de Einstein, ideea este în esență simplă, deși pare paradoxal: cu cât știi mai mult, cu atât realizezi că știi mai puțin și mirările noastre nu pot avea decât un răspuns: în Creator”, a spus Sorin Ivan.

„La un moment dat, nu mai știm și ne rugăm să știm mai mult. Știm mai mult și apoi iar nu mai știm și mergem înainte”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

„Eu, seara, uneori, îl întreb pe ChatGPT ce a fost înainte de Big Bang. Nu știe. Sunt nenumărate teorii, dar știința ne spune că la început a fost nimic, a fost un punct infinit de mic și infinit de dens, a explodat și s-a făcut Universul. Biblia ne vorbește de geneză, dar nu ne explică modul în care Dumnezeu a făcut lumea, Universul. Poate chiar prin Big Bang, cine știe...”, a spus Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.



