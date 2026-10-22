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Un elev și-a atacat colegii cu o macetă, la o școală din Pitești: "A vrut să-și facă dreptate"

Autor: Florentina Constantin
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imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins
Sursa foto: Freepik

Un elev a scos o macetă și ar fi atacat mai mulți colegi, în această dimineață, la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Pitești.

UPDATE:

Agresiunea de la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti a avut loc în baie, în timpul unei pauze, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Argeş, potrivit Agerpres.

"Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului cu o macetă şi, din răzbunare, a rănit alţi doi colegi. Incidentul s-a petrecut la baie, în pauza de la 8:50-9:00. Cadrele didactice au fost informate imediat de doi elevi de la clasa a XI-a şi acestea au anunţat organele de poliţie. Victimele sunt elevi din clasa a IX-a", se precizează într-un comunicat al ISJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, un inspector şcolar s-a deplasat de urgenţă la faţa locului. Incidentul a fost adus la cunoştinţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş.

"Situaţia va fi monitorizată de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar cu maximă responsabilitate, în colaborare cu organele abilitate în acest sens", se mai menţionează în comunicat.

UPDATE:

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, potrivit Agerpres.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor"

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", se mai menţionează în informare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş a informat că la faţa locului a intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a doi adolescenţi în vârstă de aproximativ 15 ani.

"În urma evaluării medicale s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta excoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Știrea inițială:

Un elev ar fi scos o macetă și ar fi atacat mai mulți colegi, potrivit epitesti.ro. Unul dintre elevi, în vârstă de 15 ani, ar fi fost rănit la nivelul antebrațului, în urma incidentului. La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, iar adolescentul rănit urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"A venit și a început să dea cu maceta"

Se pare că atacul ar fi avut loc pe fondul unui conflict mai vechi.

"Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate.

A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coarda. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins. 

Eram în baia băieților. Am fugit, aveam adrenalină, și m-am dus să caut profesori. Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine", a povestit un elev pentru sursa citată.

Un incident similar s-a petrecut pe 19 octombrie la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Bistrița. Atunci, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un alt elev de clasa a VI-a. Acesta ar avea tendințe de radicalizare, motivul agresiunii fiind religia minorului atacat.

"Siguranța într-o școală nu se construiește prin declarații făcute la cald"

După cazul din Bistrița, prof. Petruț Rizea a vorbit în exclusivitate pentru DCNews și a atras atenția asupra faptului că "siguranța în școli nu poate rămâne o promisiune", rezumându-se doar la "promisiuni de genul "se vor lua măsuri".

"Vă rog să luăm acest lucru în serios. Un elev a înjunghiat o profesoară cu un briceag. Este o faptă de o gravitate extremă, iar primul nostru gând trebuie să se îndrepte către profesoara rănită, către familia ei și către toți cei care au fost martori la acest moment. 

Pentru ei, urmările nu se încheie odată cu intervenția medicilor sau cu plecarea echipajelor de urgență. Un asemenea atac poate lăsa teamă, nesiguranță și întrebări greu de dus, atât în rândul adulților, cât și al copiilor. 

După astfel de cazuri, apar reacții ferme și promisiuni că "se vor lua măsuri". Dar siguranța într-o școală nu se construiește prin declarații făcute la cald și nici printr-o singură măsură aplicată formal.

Ea presupune reguli clare, oameni pregătiți, resurse și o colaborare reală între școală, familie, specialiști și autorități. Este nevoie să analizăm serios cum a putut ajunge un elev cu o armă albă într-un spațiu școlar și ce bariere de prevenție și intervenție trebuie consolidate”, a spus prof. Petruț Rizea.

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Comentarii (6)

iobag   •   23 Octombrie 2026   •   06:42

Coborât pragul de răspundere penală de la vârsta de 13 ani, la vârsta de 10 ani. Tot mai mulți tineri imb3cili.

Viorel   •   22 Octombrie 2026   •   13:12

Realitatea dură ne arată că cazurile de violență în școli au crescut alarmant. Sunt necesare măsuri stricte de siguranță: creșterea prezenței forțelor de ordine, consiliere psihologică, programe dedicate și discuții interactive părinți-profesori. Totuși, paza tratează efectul, nu cauza. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate, în care profesorii și părinții să recunoască primele semne de agresivitate verbală sau izolare, intervenind din timp. Mai mult, societatea și instituțiile locale trebuie să contribuie direct: primăriile să finanțeze sisteme moderne de supraveghere în jurul școlilor, asistența socială să monitorizeze familiile cu risc de violență, iar mass-media să oprească promovarea modelelor agresive. Siguranța copiilor depinde de acțiunile comunității.

Mihai1   •   22 Octombrie 2026   •   12:54

Să nu ne ascundem! Violența este "normalizată" în societatea occidentală modernă. Este peste tot dar cel mai grav e că a pătruns în politică (unde democrația ne obligă să o acceptăm în numele libertății de exprimare). Personaje toxice că Târziu, Ghinea, Șoșoacă, Simion sau Drulă ar trebui făcuți vinovați pentru ce se întâmplă!

Ivan   •   22 Octombrie 2026   •   12:27

Așa s-a dorit să fie libertatea de exprimare în numele drepturilor dar, nimeni nu îi educă pe oameni, încă de când sunt copii, că în același timp cu drepturile vin și sunt și obligațiile, care și unele și altele trebuie respectate, obligatoriu și necondiționat!!! Știu că majoritatea părinților și a oamenilor nu o să fie de acord dar, la unii copii și adolescenții de azi le lipsesc, o palmă sau două, încă de la început înainte ca lucrurile să o iau razna, nu bătaie dar, o corectură, o atenționare, mai aspră, pentru reașezarea situației pe o cale bună, nu strică, pentru ca copilul sau adolescentul să știe că a greșit la modul serios!!!

Din pacate   •   22 Octombrie 2026   •   11:28

Din pacate libertatea tinerilor, la unii este foarte prost inteleasa, si se rasfrangere asupra unor tineri nevinovati. Este si vina parintilor pentru libertatea data in anumite directii care le face mult rau, lipsa de comunicare cu ei, si din pacate vocabularu si comportamentul unor cadre didactice. Cuvinte ca tampitilor, idiotilor, saracule, panarama, imbecililor acestea sunt cuvinte folosite de anumiti profesori , elevilor. Nu toti copiii trebuie sa fie excelenti la toate materiile. Fiecare are o anumita atractie spre anumite materii , pentru altele mai putin si atunci sunt jigniti . Au fost discutii iar de ce iti place o limba straina si o inveti cu drag , iar la alta inveti mai putin si este jignit , chiar f urat. Si sa nu uitam societatea in care traim, manipularea, drogurile, viata usoara , lipsa culturii si toata mizeria societati care se prezinta peste tot. La lipsa de responsabilitate a tinerilor. Si atunci ce asteptari sa avem?

Petre   •   22 Octombrie 2026   •   10:41

Violenta in scoli a fost mereu, doar ca au devenit mai creativi in ultimul timp.

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