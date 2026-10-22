Un elev și-a atacat colegii cu o macetă, la o școală din Pitești: "A vrut să-și facă dreptate"

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Un elev a scos o macetă și ar fi atacat mai mulți colegi, în această dimineață, la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Pitești.

UPDATE:

Agresiunea de la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti a avut loc în baie, în timpul unei pauze, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Argeş, potrivit Agerpres.

"Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului cu o macetă şi, din răzbunare, a rănit alţi doi colegi. Incidentul s-a petrecut la baie, în pauza de la 8:50-9:00. Cadrele didactice au fost informate imediat de doi elevi de la clasa a XI-a şi acestea au anunţat organele de poliţie. Victimele sunt elevi din clasa a IX-a", se precizează într-un comunicat al ISJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, un inspector şcolar s-a deplasat de urgenţă la faţa locului. Incidentul a fost adus la cunoştinţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş.

"Situaţia va fi monitorizată de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar cu maximă responsabilitate, în colaborare cu organele abilitate în acest sens", se mai menţionează în comunicat.

UPDATE:

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, potrivit Agerpres.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor"

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", se mai menţionează în informare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş a informat că la faţa locului a intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a doi adolescenţi în vârstă de aproximativ 15 ani.

"În urma evaluării medicale s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta excoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Știrea inițială:

Un elev ar fi scos o macetă și ar fi atacat mai mulți colegi, potrivit epitesti.ro. Unul dintre elevi, în vârstă de 15 ani, ar fi fost rănit la nivelul antebrațului, în urma incidentului. La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, iar adolescentul rănit urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"A venit și a început să dea cu maceta"

Se pare că atacul ar fi avut loc pe fondul unui conflict mai vechi.

"Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate.

A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coarda. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins.

Eram în baia băieților. Am fugit, aveam adrenalină, și m-am dus să caut profesori. Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine", a povestit un elev pentru sursa citată.

Un incident similar s-a petrecut pe 19 octombrie la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Bistrița. Atunci, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un alt elev de clasa a VI-a. Acesta ar avea tendințe de radicalizare, motivul agresiunii fiind religia minorului atacat.

"Siguranța într-o școală nu se construiește prin declarații făcute la cald"

După cazul din Bistrița, prof. Petruț Rizea a vorbit în exclusivitate pentru DCNews și a atras atenția asupra faptului că "siguranța în școli nu poate rămâne o promisiune", rezumându-se doar la "promisiuni de genul "se vor lua măsuri".

"Vă rog să luăm acest lucru în serios. Un elev a înjunghiat o profesoară cu un briceag. Este o faptă de o gravitate extremă, iar primul nostru gând trebuie să se îndrepte către profesoara rănită, către familia ei și către toți cei care au fost martori la acest moment.

Pentru ei, urmările nu se încheie odată cu intervenția medicilor sau cu plecarea echipajelor de urgență. Un asemenea atac poate lăsa teamă, nesiguranță și întrebări greu de dus, atât în rândul adulților, cât și al copiilor.

După astfel de cazuri, apar reacții ferme și promisiuni că "se vor lua măsuri". Dar siguranța într-o școală nu se construiește prin declarații făcute la cald și nici printr-o singură măsură aplicată formal.

Ea presupune reguli clare, oameni pregătiți, resurse și o colaborare reală între școală, familie, specialiști și autorități. Este nevoie să analizăm serios cum a putut ajunge un elev cu o armă albă într-un spațiu școlar și ce bariere de prevenție și intervenție trebuie consolidate”, a spus prof. Petruț Rizea.