Alerta de la OD3 readuce în atenție tragedia de la OD16. Blocul din Militari prăbușit la cutremurul din 1977 / galerie foto

Crăpătura la blocul OD3 din Drumul Taberei ne-a adus aminte de cutremurul din 1977.

Crăpătura la blocul OD3 din Sectorul 6 există de nouă ani, cauza fiind problemele la canalizarea imobilului, nu calitatea proastă a construcției, precizează Primăria Municipiului București (PMB). Știrile de ieri despre acest subiect ne-au amintit de cutremurul din 1977.

La cutremurul din 4 martie 1977, clădirea care s-a prăbușit complet în cartierul Militari din București a fost blocul de nouă etaje OD16. Spre deosebire de majoritatea imobilelor căzute în centrul Capitalei, care fuseseră construite înainte de 1940, acest bloc din Militari reprezenta o construcție din perioada comunistă. Imaginea care deschide articolul este cu blocul OD16.

Dintre imobilele prăbuşite în Bucureşti amintim blocul Casata, blocul Continental, blocul Nestor, blocul Dunărea, blocul aflat lângă hotelul Lido, blocul "Wilson", o clădire de pe strada Ion Ghica, un bloc de pe strada Brezoianu, un bloc de pe strada Tudor Arghezi, un bloc de pe strada Hristo Botev, un imobil de pe strada Alexandru Sahia, blocul din strada Moşilor nr. 135, un imobil din strada Galaţi, blocul de la intersecţia Bulevardului Ştefan cel Mare cu strada Lizeanu, blocul OD 16 din cartierul Militari.

S-a prăbuşit, de asemenea, clădirea Centrului de calcul aparţinând Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, din apropiere de Gara de Nord. Tot în Bucureşti, Spitalul Fundeni şi Spitalul de Urgenţă au suferit avarii importante şi a fost necesar să fie evacuate. La Spitalul de Urgenţă, unda de şoc a seismului a produs avarii la una dintre structurile de rezistenţă dintr-o aripă a clădirii, ceea ce a impus evacuarea bolnavilor chiar în noaptea zilei de 4 spre 5 martie.

În imaginile de mai jos găsiți imagini de la cutremurul din 1977. De asemenea, găsiți mai multe poze în galeria foto din articol:

Primul seism major a fost în 1738 și a avut magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter

Primul seism major a fost în 1738 și a avut magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter. Atunci a căzut Curtea Veche, a căzut o parte a istoriei noastre. Următorul cutremur a fost la aproximativ 60 de ani în 1802. A avut 7,9 grade pe scara Richter. Atunci au murit cel puțin șase oameni, dar trebuie menționat că atunci nu erau clădiri înalte. La circa 40 de ani diferență, la 1838, a fost un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter. Au murit peste 720 de oameni.

La un interval de aproximativ 60 de ani, în 1901, a urmat încă un cutremur mare de 7,2 grade pe scara Richter. La circa 40 de ani distanță, în 1940 a fost marele seism de 7,4 grade pe scara Richter care a avut niște consecințe catastrofale: au fost peste 1000 de morți, jumătate din București a fost pus la pământ, iar orașul Panciu a fost distrus în proporție de 90%.

La diferență de 40 de ani, în 1977, am avut iar un mare cutremur de 7,2 grade pe scara Richter și știm cu toții consecințele acestui cutremur. La nouă ani diferență, am avut un cutremur de 7,1 grade și, din păcate, circa 150 de morți. Luând în calcul aceste date, putem spune că în orice moment poate fi un cutremur iminent.

În caz de cutremur major s-ar suprapune încă o posibilă catastrofă

În caz de cutremur major s-ar suprapune și posibile incendii. În București s-ar putea prăbuși cele aproximativ 400 de blocuri cu bulină roșie. De asemenea, ar exista posibilitatea să se prăbușească blocurile construite până în 1930 fiindcă la timpul respectiv nu se folosea fier beton la structura de rezistență. Ar putea să se prăbușească o mare parte din cele aproximativ 8.000 de blocuri construite înainte de 1977 fiindcă ele erau calculate să reziste la un cutremur de circa 7 grade pe scara Richter.

De asemenea, la aceste lucruri se mai suprapun și alte vulnerabilități. Multe blocuri au stâlpi de rezistență distruși de către agenții economici care și-au mărit spațiile comerciale. O altă vulnerabilitate o constituie blocurile zgârie-nori care afectează structura de rezistență a clădirilor din jur. O altă vulnerabilitate o constituie vibrațiile metroului (blocul din Drumul Taberei numărul 30 este foarte aproape de metrou). O altă problemă o constituie izvoarele subterane a căror albie a fost deviată de diferite construcții. O altă problemă este vechimea blocurilor. Acestea au o durată de servici: Blocurile de beton de circa 100 de ani, cele de cărămidă de aproximativ 80 de ani. De asemenea, multe blocuri au fost construite în albia Dâmboviței și a Colentinei, pe un teren nisipos.

Cine scapă de cutremure, nu scapă de incendii și nici scapă de incendii nu scapă de inundații

Blocurile sunt izolate cu polistiren, acesta este inflamabil, iar în cazul unui seism puternic, se pot sparge țevile de gaze, se produc explozii și blocurile ar putea arde. Un pericol foarte mare îl constituie în București Lacul Morii. Acesta s-a construit în amonte de București și înmagazinează aproximativ 14-18 milioane metri cub de apă. În cazul unui seism foarte mare, s-ar putea ca porțile lacului să se rupă și atunci o parte din Capitală va fi inundată. Lacul Morii are o diferență de nivel față de Dâmbovița, în Crângași, de aproximativ 10 metri, iar la ieșirea din București are o diferență de nivel de aproximativ 28 de metri. În momentul unui cutremur foarte mare, Lacul Morii s-ar transforma într-un tsunami și ar mătura toată zona centrală: Universitatea Carol Davila, Facultatea de Medicină Veterinară, Spitalul Municipal de Urgență, Casa Poporului (partea de jos unde este Camera Deputaților), Palatul Justiției, Biblioteca Națională și Tribunalul București.