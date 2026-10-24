Cum se negociază interesele unui stat. Curs de politică externă și diplomație la IDR: Cine se poate înscrie

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Institutul Diplomatic Român organizează, în perioada 2 noiembrie-7 decembrie 2026, programul „Politică Externă și Diplomație”.

Este destinat absolvenților de studii superioare interesați de geopolitică, negocieri și relații internaționale. Cursurile se desfășoară în format hibrid, iar înscrierile sunt deschise până la 30 octombrie. Sunt disponibile 100 de locuri cu taxă și 20 de locuri gratuite, rezervate angajaților Ministerului Afacerilor Externe.

Descrierea generală a programului

Programul de dezvoltare și perfecționare profesională „Politică Externă și Diplomație” propune o curriculă dinamică, orientată spre dezvoltarea unui set extins de competențe necesare pentru înțelegerea și practicarea diplomației contemporane, adaptate la imprevizibilitatea mediului și spațiului internațional.

Noua structură a cursului este organizată în cinci module principale, concepute pentru a facilita o progresie logică de la înțelegerea dinamicii geopolitice și a arhitecturii instituționale a politicii externe, către dezvoltarea competențelor practice de negociere și analiză strategică, precum și către aplicarea acestora în studii de caz relevante pentru agenda internațională actuală.

Scopul programului

Scopul principal al programului este acela de a familiariza cursanții cu teoriile și conceptele fundamentale ale relațiilor internaționale, cu mecanismele de formulare și implementare a politicii externe a unui stat, precum și cu rolul diplomației ca instrument esențial al acțiunii externe. Programul este conceput în strânsă concordanță cu prioritățile strategice ale Ministerului Afacerilor Externe, în special cu obiectivul de consolidare a triadei strategice a politicii externe a României: Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, creșterea greutății strategice și a relevanței României în cadrul NATO, precum și eficiența promovării intereselor și posturii naționale în cadrul Uniunii Europene.

O atenție deosebită este acordată politicii externe a României, analizată atât din perspectivă instituțională, cât și în contextul apartenenței la structuri euro-atlantice și internaționale. Cursanții vor înțelege modul în care interesele naționale sunt articulate, promovate și negociate în cadrul unor formate multilaterale, precum și constrângerile și oportunitățile generate de acest cadru.

Programul urmărește să ofere participanților atât repere teoretice solide, cât și o înțelegere aplicată a modului în care statele și organizațiile internaționale acționează într-un mediu global marcat de transformări accelerate, competiție geopolitică intensificată și multiplicarea riscurilor de securitate, inclusiv în vecinătatea imediată a României. În acest context, politica externă este abordată ca un domeniu esențial pentru promovarea activă a interesului național, pentru consolidarea securității și rezilienței societale, pentru susținerea dezvoltării economice sustenabile și pentru întărirea profilului internațional al României.

Modulul I – Geopolitică globală. Poziția României ca furnizor de securitate în arealul regional și european

Modulul oferă fundamentul analitic al programului, propunând o explorare a principalelor transformări geopolitice contemporane: competiția dintre modele de ordine internațională, revenirea politicii de putere, fragmentarea economică, presiunea tehnologiilor emergente și influența ideologiilor asupra relațiilor internaționale. În acest cadru, diplomația este analizată ca instrument strategic de adaptare la un mediu internațional caracterizat de volatilitate, incertitudine și competiție accentuată.

Modulul contribuie la formarea unei perspective de politică externă proactive, capabile să anticipeze și să gestioneze schimbările din sistemul internațional, să valorifice oportunitățile strategice și să răspundă provocărilor într-un mod coordonat, coerent și profesionist. O atenție specială este acordată rolului României ca furnizor de securitate în regiunea Mării Negre, precum și profilului său de partener credibil și activ în cadrul Uniunii Europene, NATO și în relația strategică cu Statele Unite ale Americii.

Modulul II – Organizațiile internaționale și rolul lor în arhitectura geopolitică actuală

Modulul analizează relevanța organizațiilor internaționale în gestionarea ordinii globale contemporane, într-un context marcat de crize suprapuse, rivalități între mari puteri și contestarea normelor internaționale. Vor fi analizate rolul și capacitatea de acțiune ale unor organizații esențiale pentru România, precum Uniunea Europeană, NATO și OCDE. O atenție specială este acordată procesului de aderare a României la OCDE, fiind analizate implicațiile politice, economice și de politică externă ale acestui demers, precum și modul în care apartenența la astfel de organizații consolidează profilul internațional al unui stat.

Modulul III – Drept internațional, sancțiuni și protecția intereselor strategice ale statelor

Modulul abordează instrumentele juridice și politico-economice utilizate de state și organizații internaționale pentru a influența comportamentul altor actori, cu accent pe regimurile de sancțiuni internaționale și pe fundamentele de drept internațional care le susțin sau le contestă.Participanții vor analiza:

tipuri de sancțiuni (economice, financiare, individuale),



impactul acestora asupra relațiilor internaționale și asupra ordinii juridice internaționale,



dilemele dintre legalitate, legitimitate și eficiență.



Modulul IV – Negociere diplomatică și negocieri economice internaționale

Modulul se va concentra asupra mecanismelor de negociere bilaterală și multilaterală, analizate în contextul geopolitic actual, marcat de competiție strategică, presiuni economice și fragmentarea cooperării internaționale. Accentul va fi pus pe negocierile economice și comerciale ca instrumente ale politicii externe, cu referire specială la relația dintre Uniunea Europeană și Mercosur, relevantă pentru înțelegerea modului în care acordurile internaționale reflectă echilibrul dintre interese economice, priorități politice și considerente geopolitice.

Modulul V – Diplomația regională și diversitatea spațiilor geopolitice. Regiunea Indo-Pacific, Orientul Mijlociu, America Latină și alte regiuni emergente

Modulul final extinde analiza către dinamici regionale, evidențiind modul în care specificul istoric, politic, cultural și economic al diferitelor regiuni influențează practica diplomatică.

Se va pune accent pe adaptarea instrumentelor diplomatice la contexte regionale diferite și pe înțelegerea limitelor modelelor universale de politică externă într-o lume marcată de diversitate și fragmentare.

Obiectivele programului

O1. Dezvoltarea capacității cursanților de a înțelege transformările geopolitice actuale, competiția dintre marile puteri, fragmentarea ordinii internaționale și impactul acestora asupra practicii diplomației și asupra poziționării României în sistemul internațional.

O2. Înțelegerea rolului organizațiilor internaționale în arhitectura globală contemporană și a modului în care statele își promovează interesele prin intermediul acestora.

O3. Familiarizarea cursanților cu principalele instrumente juridice și politico-economice ale politicii externe, în special regimurile de sancțiuni internaționale și normele de drept internațional, precum și înțelegerea competiției pentru spații strategice emergente, ilustrată prin studii de caz.

O4. Formarea unei perspective comparative și deschise asupra diversității spațiilor geopolitice și culturale, prin înțelegerea dinamicilor specifice unor regiuni precum Orientul Mijlociu, America Latină și alte zone de interes strategic, și a modului în care aceste particularități influențează politica externă și diplomația contemporană.

Data începerii cursului: 02.11.2026, format hibrid

*formatul hibrid oferă posibilitatea, pe parcursul celor 5 săptămâni de curs, de a participa fizic la sediul IDR și/sau online, în funcție de disponibilitatea cursanților.

Număr de locuri: 100 cu taxă și 20 fără taxă, care sunt atribuite angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform HG 880/2005

Durata cursului: cursul va cuprinde un număr de 55 de ore și va începe în format hibrid la data de 02.11.2026

Cursul se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 17.00 – 20.15.

Lista lectorilor va fi compusă în principal din diplomați, analiști de politică externă, cadre universitare, specialiști cu experiență relevantă în domeniile propuse.

Cine se poate înscrie?

Personal cu funcții de conducere și de execuție din Ministerul Afacerilor Externe, precum și din administrația publică centrală și locală, societatea civilă, mediul privat și alte persoane interesate de formare continuă și de perfecționare, absolvenți de studii superioare.

Dosarul de înscriere va fi transmis în perioada de înscriere. Iată ce va conține!

Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;



Scrisoare de intenție SAU nominalizare din partea instituției publice de stat (a șefului instituției) – nominalizarea este necesară doar în cazul în care instituția angajatoare efectuează plata taxei programului pentru cursant.



Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;



Notă! – Pentru absolvenții cu studii efectuate în străinătate, Institutul Diplomatic Român recunoaște doar diplomele de licență atestate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), conform regulamentului de echivalare a studiilor internaționale însoțite de Atestatul de echivalare a diplomei.

Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).



Dosarul trebuie să respecte ordinea exactă a documentelor de mai sus

Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa ped6@idr.ro (menționați la subiect: Program Politică Externă și Diplomație IDR 02.11.2026).

Dosarele incomplete NU vor fi luate în considerare.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 12 octombrie – 30 octombrie 2026.

Tot în această perioadă, se va desfășura etapa de semnare a contractelor și de efectuare a plății, după primirea comunicării privind rezultatul selecției dosarelor.

Plata taxei de participare poate fi realizată numai după semnarea contractului de dezvoltare profesională de către cursant.

Valabilitatea contractului de dezvoltare profesională încetează de drept dacă plata taxei de participare la curs NU este efectuată până la data 2 noiembrie 2026 inclusiv (data începerii cursului).

Taxa de participare: 3900 RON

Plata se va face prin trasnfer bancar, în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.



*menționăm că transferurile bancare efectuate prin intermediul băncii Revolut nu mai sunt acceptate de către IDR

CONDIȚII DE ABSOLVIRE

Absolvirea programului de dezvoltare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 50% la cursuri și de obținerea unui punctaj minim de 70 de puncte la evaluarea finală a programului.

Notă! – Este necesară o prezență de cel puțin 50% la cursuri, indiferent dacă participarea este fizică sau online. La finalul programului, se va calcula procentajul cumulat al participărilor, indiferent dacă acestea au fost cu prezență fizică și/sau on line, astfel încât să fie atins minimul de 50%.

Absolvenții programului de dezvoltare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.