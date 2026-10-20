Alianța Părinților, reacție fermă față de proiectul dezincriminării consumului de droguri, promovat de Cristian Ghinea și Victoria Stoiciu

Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Alianța Părinților din România trage un semnal de alarmă împotriva proiectului B544/2026, care propune amenzi contravenționale în locul dosarelor penale pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu. Asociația consideră măsura un demers periculos, ce riscă să crească infracționalitatea și să destrame familii.

Alianța Părinților din România a luat act cu profundă îngrijorare despre depunerea în Senatul României a Propunerii Legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru modificarea Art. 271 din Codul Vamal al României (B544/2026) la inițiativa senatorilor Cristian Ghinea și Victoria Stoiciu. Modificările vizează cultivarea, producerea, cumpărarea și alte operațiuni efectuate fără drept, pentru consum propriu, și înlocuirea sancțiunilor penale pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu cu amenzi contravenționale.

Alianța Părinților trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul ca societatea românească, odată cu aceste modificări legislative, să se găsească în fața unei noi crize, similară cu cea cu care s-a confruntat între anii 2008 – 2011, odată cu apariția pe piață a Noilor Substanțe Psihoactive (NSP), denumite generic „etnobotanice”. Din cauza lipsei unei încadrări în Legea 143/2000, drogurile apărute pe piață sub denumirea de „etnobotanice” sau „legale” se vindeau la liber în așa-numitele „magazine de vise” și cu toții ne amintim ce efecte dramatice a avut asupra a numeroși tineri acest flagel. O situație similară ni se propune acum, cu diferența că nu vom avea drept cauză un vid legislativ ci o adaptare a legii pentru a fi mai prietenoasă cu lumea drogurilor.

Această relaxare legislativă va genera un val de noi consumatori, iar asistența acordată dependenților va genera un important efort financiar, cu siguranță superior economiilor realizate prin reducerea numărului de dosare de cercetare penală pentru trafic și deținere de droguri. În aceste condiții, respingem afirmația inițiatorilor că această relaxare legislativă va duce la economii bugetare. În plus, legalizarea deținerii în vederea consumului și atitudinea binevoitoare față de traficanți și consumatori va duce automat la creșterea cererii și deci la proliferarea acestei activități, cu tot ce va decurge de aici: stimularea producției, accelerarea traficului, răspândirea comercializării și în consecință, creșterea interesului pentru droguri a tinerilor. Pe lângă consecințele nefaste directe ale consumului de droguri este important să menționăm și efectele secundare și conexe: creșterea infracționalității, a prostituției și promiscuității, năruirea fundamentelor morale și destrămarea familiilor, sporirea numărului persoanelor fără adăpost, explozia bolilor asociate cu consumul de droguri, cum ar fi bolile cu transmitere sexuală, tuberculoza, hepatitele, etc.

De aceea, considerăm că în acest moment o relaxare a măsurilor de control și descurajare a deținerii și consumului de droguri va avea efecte nefaste asupra societății românești și în special asupra categoriei celei mai vulnerabile, copiii și tinerii.

Menționăm de asemenea că prin adoptarea acestor modificări legislative, s-ar intra înconflict cu unele convenții și acte juridice internaționale privind stupefiantele, la care România a aderat. Este vorba de Convenția Unică asupra Stupefiantelor din 1961, consfințită prin Decretul nr. 626 din 1973, Legea nr. 118/1992 adoptată la Viena în 21 februarie 1971 privind substanțele psihotrope și Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope adoptată la Viena în 20 decembrie 1988. Cele trei convenții formează cadrul de control internațional al drogurilor și instituie un regim internațional pentru substanțele psihotrope de sinteză sau de semisinteză și au fost urmate în legislația română de adoptarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și a consumului ilicit de droguri și a Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Pentru motivele expuse mai sus, Alianța Părinților din România solicită respingerea Propunerii Legislative de modificare și completare a Legii nr. 143/2000 (B544/2026), ca fiind un demers lipsit de utilitate, periculos, și care va genera consecințe tragice pentru consumatori ca și pentru societate în ansamblul ei.

Și Patriarhia Română a reacționat la proiectul de lege privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Biserica avertizează că o astfel de măsură nu trebuie să ofere impresia că adicția este lipsită de gravitate, dar subliniază că dependenții au nevoie de compasiune, sprijin și recuperare, nu de izolare sau stigmatizare.

De asemenea, a fost lansată o petiție de Federația Națională a Părinților Edupart, iar Federația Neguvernamentală Antidrog a transmis că statul român nu știe să gestioneze piețele subterane.