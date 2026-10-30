Consiliul Județean Galați a premiat performanța. 102 elevi, recompensați pentru rezultatele deosebite

Foto: Facebook Costel Fotea

Pentru al 10-lea an consecutiv, premiem excelența în educație. 102 elevi de la școlile din județul Galați, recompensați pentru rezultatele deosebite obținute la admiterea în liceu, a anunțat Costel Fotea, președintele CJ

"Suntem mândri de copiii minunați ai județului Galați care, prin muncă, ambiție și perseverență, au reușit să obțină rezultate excelente la învățătură!

Astăzi, alături de colegii din Consiliul Județean Galați, am avut bucuria de a premia 102 elevi cu medii peste 9,00 la admiterea în liceu. . Fiecare copil a fost recompensat cu câte 1.500 de lei, în semn de apreciere pentru efortul și rezultatele obținute.

Este al 10-lea an consecutiv în care premiemelevii din mediul rural, dar și din Tecuci și Târgu Bujor, care a obținut rezultate foarte bune la admiterea în liceu! Este o tradiție de suflet pe care o ducem mai departe, an de an, din dorința de a susține performanța și de a le arăta acestor copii că eforturile lor sunt recunoscute și răsplătite.

Performanța nu ține de locul în care înveți, ci de ambiție, seriozitate și determinare. În spatele fiecărei medii se află multe ore de studiu, sacrificii, dar și sprijinul unor părinți și profesori dedicați. Ne bucurăm să vedem rezultate foarte bune la învățătură atât în școlile din mediul din mediul urban, cât și în cele din comunitățile rurale ale județului Galați, unde sunt atât de mulți copii talentați, dornici să învețe și să își îndeplinească visurile.

Anul acesta, elevii premiați sunt de la școli din 26 de localități ale județului Galați: Tecuci, Târgu Bujor, Matca, Liești, Vânători, Cudalbi, Pechea, Tulucești, Fundeni, Ghidigeni, Independența, Scânteiești , Slobozia Conachi, Umbrorești, Bercea, Băneasa, Drăgușeni, Fărțănești, Grivișa, Ivești, Movileni, Măstăcani, Schela, Suceveni, Valea Mărului și Vârlezi.

Felicitări tururor elevilor, părinților și profesorilor care i-au îndrumat și susținut!

Vom continua să fim alături de acești tineri și să încurajăm performanța în educație, pentru că ei sunt viitorul județului Galați!

Mult succes în continuare și cât mai multe reușite!", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.



