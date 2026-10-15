În Dâmbovița, o nouă instituție școlară a fost redeschisă

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

La Vulcana Pandele s-a redeschis grădinița, după o investiție de peste 2,4 milioane de lei, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Am participat, alături de colegi și de primarul comunei #Vulcana_Pandele, George Rotaru, la redeschiderea grădiniței din localitate, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare.

În valoare de peste 2.400.000 de lei, investiția a fost realizată cu finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu și din bugetul local. Totodată, printr-un alt proiect, sălile de clasă au fost dotate cu mobilier și echipamente digitale, în valoare de peste 200.000 de lei.

O grădiniță modernizată aduce condiții mai bune pentru copii, un mediu plăcut pentru activitățile educaționale și mai multă încredere pentru părinți. Investițiile în educație înseamnă grijă față de copii și față de viitorul comunităților din #Dâmbovița", a anunțat Corneliu Ștefan.