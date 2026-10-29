Parteneriat strategic în universități: OptiPlus oferă consultații gratuite și reduceri speciale membrilor Federației Naţionale Sindicale „ALMA MATER” și institutelor de cercetare afiliate

Rețeaua de optică medicală OptiPlus și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” anunță încheierea unui acord de colaborare oficial, integrat în Programul Național de Beneficii pentru Membri.

Rețeaua de optică medicală OptiPlus și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” anunță încheierea unui acord de colaborare oficial, integrat în Programul Național de Beneficii pentru Membri. Inițiativa are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii optometrice și oftalmologice de înaltă precizie, precum și la produse optice dedicate întregii comunități academice.

Parteneriatul se adresează direct tuturor membrilor activi ai Federației „ALMA MATER”, dar și membrilor de familie ai acestora. Pachetul de avantaje acoperă toate centrele și unitățile OptiPlus la nivel național și include:

Consultații optometrice gratuite;



Reduceri preferențiale la ochelari de vedere, lentile și alte produse optice;



Acces la promoții și la oferte dedicate.



Accesul la facilități se face simplu, în baza legitimației de membru sindical sau a cardului Partener emis în cadrul programului de beneficii.

Directorul General OptiPlus, dr. ing. Daniel Cristian Tănăsescu, a subliniat importanța sprijinirii mediului universitar:

„Sănătatea vizuală este esențială într-un domeniu precum cel academic, unde munca de cercetare și de predare implică un efort vizual continuu. Prin acoperirea teritorială a rețelei noastre și prin standardele profesionale ridicate ale echipelor OptiPlus, ne asigurăm că oferim soluții moderne și accesibile atât cadrelor didactice şi cercetătorilor, cât și familiilor acestora.”

Președintele Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER”, Prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, a declarat:

„Grija pentru membrii noștri include sprijinirea activă a calității vieții și a sănătății acestora. Colaborarea cu OptiPlus Vision în cadrul Programului Național de Beneficii reprezintă un pas concret prin care aducem facilități reale, la standarde înalte, mai aproape de personalul din învățământul superior şi din cercetarea ştiinţifică”.

Despre OptiPlus Vision

OptiPlus Vision SRL este o rețea nationala de cabinete de optică medicală, cu capital 100% românesc, specializată în furnizarea de servicii optometrice și oftalmologice complete, produse optice de calitate, avand o prezență extinsă la nivel național si specialiști atent selectați, cu pregătire profesională solidă.

Despre Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”

Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” este o organizație sindicală reprezentativă la nivel național în învățământul superior și în cercetarea științifică, reprezentând interesele profesionale și sociale ale membrilor săi, din toate centrele universitare / institutele de cercetare afiliate.