BAAR îi răspunde lui Titi Aur, după declaraţiile cu privire la RCA. "Afirmaţie total eronată". Ce s-a întâmplat cu "conducătorul auto"

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TIti Aur, expert în conducere defensivă, a explicat, la DC Conducem, că BAAR (Biroul Asiguratorilor din România) ar fi scos conducătorul auto din raportarea companiilor pentru RCA

"Zilele trecute am avut discuţii cu unii asiguratori pentru ca reducerile la RCA în cazul celor care fac cursuri de conducere defensivă să se extindă şi la companii. Şi acum sunt în discuţii cu mai mulţi asiguratori pentru acest lucru. Asta înseamnă încă un motiv în plus pentru ca o companie să se ocupe de pregătirea şoferilor.

Din păcate, Biroul Asiguratorilor, care face regula între asiguratori şi care impune asiguratorilor să facă asigurări la o categorie de camioane, e un sistem tehnic, nu intrăm în toate detaliile, a scos o rubrică din ce raportează asiguratorii. Este vorba de rubrica "conducătorul auto". Adică ei vorbesc doar de asigurare, de RCA, pentru vehicul, pentru camion. Până acum, se vorbea şi de şofer. S-a scos asta!

Este împotriva mersului firesc. Ei spun că nu contează cine conduce, că trebuie asigurată maşina. Ce înseamnă asta? Faci compania să anuleze şi cea mai mică tendinţă de a pregăti conducătorul auto", a declarat Titi Aur la DC Conducem, în urmă cu două săptămâni.

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România îi răspunde lui Titi Aur

La două săptămâni distanţă, BAAR a răspuns solicitării DC News de a comenta aceste afirmaţii. Reprezentanţii BAAR spun că afirmaţiile făcute de Titi Aur sunt eronate şi explică de ce.

"În conformitate cu prevederile legale aplicabile din Legea nr.132/2017, BAAR este o asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie RCA şi care îndeplineşte atribuţiile de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum şi alte atribuţii conferite prin lege. BAAR este așadar o entitate de drept privat constituită din asigurătorii RCA sub forma de asociație în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Organele sale de conducere sunt, în conformitate cu OG nr.26/2000 și Statut, Adunarea Generală din care fac parte toți asigurătorii RCA și Consiliul Director din care fac parte 5 reprezentanți desemnați din rândul asigurătorilor RCA care au fost aleși de Adunarea Generală.

Prin urmare, din punct de vedere legal și statutar, nu „BAAR face regula între asigurători” ci, dimpotrivă BAAR este entitatea condusă de asigurători. Astfel, voința juridică a asociației BAAR este reprezentată de expresia voinței colective a membrilor săi, formată și exprimată prin intermediul Adunării Generale și Consiliului Director și care este pusă în aplicare de personalul de execuție.

Așadar, afirmația domnului Titi Aur pe acest aspect este total eronată", a transmis BAAR în exclusivitate pentru DC News.

A scos BAAR rubrica "conducătorul auto"?

BAAR contrazice şi a doua afirmaţie făcută de Titi Aur la DC Conducem.

"Și a doua afirmație a domnului Titi Aur, respectiv că BAAR ar fi scos rubrica „conducătorilor” din ce raportează asiguratorii, nu corespunde adevărului.

Pornind de la ipoteza că domnul Titi Aur s-a referit la raportarea în AIDA (Baza de date cu asigurările obligatorii RCA încheiate pe teritoriul României), menționăm că rubrica „conducătorilor auto declarați de asigurați” este funcțională și nu a fost eliminată niciodată din această bază de date.

De altfel, nici nu ar fi fost posibil, atâta timp cât art.7 din Norma A.S.F. nr.20/2017 reglementează care anume informații se transmit de asigurătorii RCA în AIDA pentru contractele RCA încheiate, astfel:

„Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informaţii complete şi corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv:

a) valabilitatea contractului RCA;

b) data denunţării, rezilierii, suspendării contractului RCA, după caz;

c) numele, prenumele, CNP, seria şi numărul CI/BI ale conducătorilor auto declaraţi;

d) informaţii privind decontarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a modalităţii de decontare directă şi dacă dauna este instrumentată prin această modalitate;

e) informaţii privind răscumpărarea, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

f) clasa bonus-malus.”", mai transmite BAAR.