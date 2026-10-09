Situaţia în care "nu ai dreptul să tragi de volan" în trafic. Titi Aur, explicaţii după o tamponare în trafic

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Din articol Lanţul de probleme care apare

Există o situaţie în trafic în care "nu ai dreptul să tragi de volan", spune Titi Aur, instructor de conducere defensivă.

La DC Conducem, Titi Aur a analizat imaginile unei tamponări în trafic. O situaţie care pare simplă, dar care ascunde lipsa de pregătire a şoferului român. Două maşini care virează dreapta. Însă, deşi acea arteră pare a avea două benzi, una este dedicată autobuzelor, astfel că, de fapt, cele două maşini puteau să intre pe o singură bandă.

"Este din nou regula şvaiţerului. Maşinuţa mică a intrat pe banda de autobuz, unde nu avea ce să caute, iar cel care a făcut dreapta nu a semnalizat, nu s-a asigurat. Nu ai dreptul, legal, moral, defensiv, preventiv, anticipativ, sigur, cum vrei, să tragi de volan fără să te asiguri. Trasul de volan, când eşti pe mai multe benzi sau când schimbi direcţia de mers, fără să mă asigur, nu se face. Te asiguri, semnalizezi, te reasiguri. Aici nu s-a întâmplat asta.

Întâmplător, acolo mai era un şofer care, la fel, nu s-a asigurat. Şi era şi pe banda de autobuz. Dar putea la fel de bine să fie autobuzul, putea să fie cineva care avea dreptul pe banda aia. Cel care a făcut dreapta nu a semnalizat, nu s-a asigurat, iar celălalt nu avea ce să caute pe banda de autobuz", a spus Titi Aur.

Lanţul de probleme care apare

Specialistul în conducere defensivă a explicat şi ce urmează după astfel de faze în trafic. Un lanţ de probleme despre care mulţi şoferi nici nu ştiu că există, spune Titi Aur.

"Deci vedem doi şoferi, fiecare cu greşeala lui, şi s-au adunat. Ambii au sperat să ajungă mai repede unde aveau nevoie, dar ambii au ajuns mult mai târziu, şi cu multe probleme adiacente, în sensul că şi-au julit maşinile. De aici începe lanţul de probleme. Cu declaraţii, cu poliţie sau fără, cu asiguratorul, cine a fost vinovat, cine plăteşte, cu certuri. Un întreg lanţ de probleme care putea fi evitat printr-o mică aşteptare şi o asigurare. Şi aici nu a fost cu victime.

Un accident cu victime îţi schimbă tot cursul vieţii din punctul ăla. Dacă victimele sunt şi accidentate grav, începe un lanţ de probleme despre care cei mai mulţi dintre nici nu ştim că există. Cu procuratură, procese, despăgubiri, spitalizări. Nu că nu ţi le doreşti, nici nu vrei să ştii că există. Şi totul, dintr-o simplă tragere de volan!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.