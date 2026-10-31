Video - Transalpina, închisă circulației după ce a nins abundent. Nici alte trasee montane din Prahova nu sunt accesibile

Foto ilustrativ: Pexels (Stanislav Kondratiev)

Circulaţia rutieră s-a închis sâmbătă la amiază, pentru toate categoriile de autovehicule între Rânca şi Obârşia Lotrului al DN 67C Transalpina, din cauza ninsorilor.

Totodată, toate traseele montane de altitudine din Prahova sunt închise din cauza condiţiilor meteorologice actuale şi al evoluţiei prognozate, transmis sâmbătă, Salvamont.

Conform unei postări a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova de pe o rețea socială, înainte de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu a făcut o ultimă revizie a sectorului de drum, cu scopul de a verifica dacă mai există mașini pe traseul care urmează să fie închis.

Transalpina, închisă din cauza ninsorilor

”ATENȚIE! DN 67C – TRANSALPINA SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIEI!

Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulația rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.



Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.



ATENȚIE! După închiderea circulației, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum. Perioada restricții depinde de condițiile meteorologice!

Recomandăm conducătorilor auto să respecte măsurile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis”, a transmis DRDP Craiova, pe o rețea socială.

VIDEO

Trasee montane închise în Prahova din cauza zăpezii. Avertisment de la Salvamont



Toate traseele montane de altitudine din Prahova sunt închise din cauza condiţiilor meteorologice actuale şi al evoluţiei prognozate, a anunţat, sâmbătă, Salvamont.

"Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti", anunţă Salvamont Prahova într-o postare pe o rețea socială.

Prin urmare, Salvamont Prahova le recomandă turiştilor să nu se aventureze pe traseele montane închise. De asemenea, turiștii să evite turele la altitudine, acolo unde zăpada, vântul şi ceaţa pot pune în pericol siguranţa. Informarea înainte de orice deplasare în zona montană este esențială şi, totodată, să respecte recomandările salvatorilor.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece este disponibilă pe site-ul oficial www.salvamontprahova.ro.

ANM, Cod Galben și Cod Portocaliu de ploi și ninsori. Vremea până luni, 2 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte meteo de vreme rea, ploi și ninsori la munte.

România se află sub o informare de ploi moderate cantitativ și ninsoare la altitudini de peste 1700 de metri, cu strat de zăpadă și vânt puternic până în 2 noiembrie, la ora 10:00.

”Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10...30 cm.

Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40...50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea”, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Mai mult, până duminică, la ora 10:00, este în vigoare un Cod Galben de ploi însemnate cantitativ în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 de metri.

”În intervalul menționat, în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25- 40 l/mp și izolat de peste 45- 50 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15- 30 cm”, conform meterologilor.