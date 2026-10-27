Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse pentru lucrări de reparaţii între 28 octombrie - 4 decembrie

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Sursa foto: Agerpres

Din articol Lucrările de pe Podul Prieteniei, în două etape

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restricţionată în perioada 28 octombrie - 4 decembrie 2026, ca urmare a unor lucrări de reparaţii la rosturile de dilataţie.

Traficul se va face alternativ, pe o singură bandă, cu dirijare prin semafoare, inclusiv pe timpul nopţii, a informat, marţi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

"În perioada 28 octombrie - 4 decembrie 2026, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, la kilometrul 64+884 al DN 5, Giurgiu-Bucureşti, vor fi executate lucrări de reparaţii la nivelul rosturilor de dilataţie, intervenţii care vor impune restricţii de circulaţie. Potrivit informării transmise de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrările vor fi realizate în două etape, circulaţia urmând să se desfăşoare alternativ, pe o singură bandă de circulaţie, cu dirijare prin semafoare, inclusiv pe timpul nopţii", conform unui comunicat al ITPF Giurgiu.

Lucrările de pe Podul Prieteniei, în două etape

Astfel, în prima etapă, între 28 octombrie şi 13 noiembrie, lucrările vor fi executate pe maximum jumătate din partea carosabilă, aferentă primei benzi de circulaţie.

În cea de-a doua etapă, programată în perioada 14 noiembrie - 4 decembrie, intervenţiile vor avea loc pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2. Pe durata ambelor etape, circulaţia se va desfăşura alternativ, fiind dirijată prin semafoare.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu autorităţile competente române şi bulgare, va lua măsurile necesare pentru gestionarea traficului în zona de frontieră.

De asemenea, ITPF Giurgiu recomandă participanţilor la trafic să îşi planifice deplasările ţinând cont de restricţiile temporare şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte autorităţi aflate în teren.