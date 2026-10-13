Când să schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă. Titi Aur: Sunt foarte bune și pe ploaia de toamnă

Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat șoferilor când trebuie să schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat în cadrul emisiunii DC Conducem, alături de jurnalistul Florin Răvdan, de ce șoferii trebuie să țină cont de temperatura solului atunci când decid momentul pentru schimbarea anvelopelor. Acesta explică de ce condițiile meteo diferă de la o regiune la alta și susține că informarea privind temperatura asfaltului ar putea contribui la o creștere a siguranței rutiere, mai ales în sezonul rece.

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"Depinde unde trăim și unde ne deplasăm"

"Șoferii ar trebui să înceapă să se gândească la schimbarea cauciucurilor. Încă nu e cazul să ne grăbim să punem anvelopele de iarnă, dar din nou ne lovim de aceeași poveste. Depinde unde trăim și unde ne deplasăm. Dacă suntem din zona de sud sau din București, probabilitatea să vină înghețul, să vină zăpada, să vină temperatura mică frecvent, nu așa că se întâmplă 5 minute într-o dimineață, e foarte mică. În același timp, dacă locuiești într-o zonă de munte sau în Harghita, Toplița, unde sunt temperaturi joase mereu, atunci poți să pui anvelopele de iarnă.

Sfatul meu rămâne în continuare următorul: uitați-vă sau gândiți-vă la temperatura solului, nu la temperatura de afară. Dacă temperatura solului este de multe ori sub 6 grade, atunci este indicat să folosim anvelopele de iarnă. Știm că dacă e o zi mai călduroasă mergem un pic mai atent, în sensul în care să nu le solicităm. Nu frânăm brusc, nu virăm brusc, nu facem viraje în viteză, ca să nu le supraîncălzim. Mai bine să fim pregătiți cu anvelopa de iarnă.

"Între o anvelopă de iarnă și o anvelopă de vară, cea de iarnă are aderență mult mai bună pe ploaie"

Anvelopa de iarnă este foarte bună și pe ploaie. Între o anvelopă de iarnă și o anvelopă de vară, cea de iarnă are aderență mult mai bună pe ploaie. Vorbim aici de ploaia de toamnă, ploaia rece de durată. Nu vorbim de ploaia de vară, caldă, care ține 5 minute. Ploaia de toamnă care înseamnă și o răcire a solului, un strat suplimentar de apă, de mâzgă, e un indicator pentru anvelopa de iarnă. E mai sigură în astfel de condiții, doar că în zilele mai calde trebuie să fii mai prudent.

"În proiectul acela măreț al meu de coordonare a siguranței rutiere aș spune și temperatura solului"

În țările baltice și în Polonia ți se indică, în multe locuri, prin indicatoare de căldură, temperatura aerului și a solului. Cei de acolo știu că este foarte important pentru șoferi să cunoască temperatura solului. Dacă vrei să fii mai riguros, măsori direct temperatura solului. E greu, pentru că la noi nu anunță nimeni.

Dacă ar fi pentru mine, în proiectul acela măreț al meu de coordonare a siguranței rutiere, aș spune la știri, pe lângă temperatura de la mare și de la munte, și temperatura solului. Tot timpul anului ar fi bine să știe temperatura solului. Nu vorbim din punct de vedere agricol, ci din punct de vedere al circulației, al șoselelor sau a asfaltului. Ar fi o informație foarte utilă, dar e mult până departe.

Probabil că unii care vor auzi afirmația asta vor spune 'chiar a luat-o razna Titi Aur. Acum numai asta nu mai anunțam la televiziune sau pe radio'. Țările care se ocupă de siguranța rutieră au pe autostrăzi, drumuri naționale și mai ales în zone de munte panouri care îți spun temperatura solului. Este foarte importantă, pentru că anvelopa nu stă în aer. Anvelopa calcă pe sol. Diferența dintre sol și aer poate să fie până la 10 sau 15 grade. Am în telefon fotografii din Polonia și țările baltice cu aceste panouri care îți arată temperatura și diferența dintre sol și aer. Bineînțeles, depinde cum convertești. De multe ori sunt diferențe mari", a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă.