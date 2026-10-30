Vicepreședintele executiv BYD, vizită în România. Brașovul ar fi pe lista construirii unei fabrici de mașini chinezești

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Din articol UE vrea să limiteze importul de mașini din China

Stella Li, vicepreședinte executiv la compania chineză BYD, efectuează în această perioadă o vizită în România și ar fi în căutarea de noi locații de fabrici pentru automobile.

Stella Li, supranumită „doamna de fier” a gigantului chinez BYD, mână dreaptă a fondatorului Wang Chuanfu şi arhitectul expansiunii globale a companiei, efectuează o vizită de rang înalt în Români, notează Biz Brașov.

Miza vizitei vicepreședintelui executiv al companiei BYD în România ar fi căutarea de noi locații pentru fabrici de autovehicule. Acum câteva săptămâni, ea a confirmat la Salonul Auto de la Paris că producătorul chinez are nevoie de încă două noi uzine în Europa.

Potrivit presei locale brașovene, Brașovul ar fi pe lista construirii unei fabrici de mașini chinezești BYD.

În primele nouă luni ale anului 2026, BYD a înregistrat o explozie a vânzărilor în UE, procentul crescând cu 154,4% față de 2025. Compania a vândut 206.002 automobile în Uniunea Europeană. În regiunea europeană extinsă (inclusiv Marea Britanie, Norvegia sau Elveţia), creşterea a ajuns la 134,6%, cu aproape 284.000 de unităţi livrate.

În plus, în 2025, China a fost principalul furnizor de mașini electrice și hibride pe piața europeană, cu 42 % din totalul acestora, urmată de Coreea de Sud (27 %) și Japonia (9 %).

UE vrea să limiteze importul de mașini din China

La începutul acestei luni, Uniunea Europeană a anunțat că se pregătește să ia o decizie importantă cu privire la impunerea de tarife la importurile de vehicule electrice din China, un demers considerat una dintre cele mai mari decizii comerciale din istoria blocului comunitar.

Comisia Europeană a lansat eo investigație anti-subvenții cu scopul de a proteja piața europeană de vehiculele electrice, după ce importurile din China au crescut spectaculos în ultimii ani. Într-un raport prezentat celor 27 de state membre, Comisia a subliniat că vehiculele electrice fabricate în China au ajuns să reprezinte 27,2% din piața europeană în al doilea trimestru al anului 2024, o creștere semnificativă față de cei 3,5% înregistrați în 2020. În plus, mărcile chineze de vehicule electrice au crescut și ele ca pondere pe piața UE, de la 1,9% la 14,1% în aceeași perioadă.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra pericolului unui „potențial flux de importuri ieftine de vehicule electrice din China”, susținând că acestea sunt beneficiarii unor subvenții de stat care afectează concurența pe piața europeană.

„UE trebuie să se protejeze împotriva acestor practici neloiale,” a declarat ea, subliniind nevoia de măsuri decisive.