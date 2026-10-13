70% din accidentele rutiere sunt produse de această categorie de șoferi. Titi Aur: E din ce în ce mai rău cu cât ai experiență mai multă

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Titi Aur, expert în conducere defensivă, a vorbit, în emisiunea DC Conducem, de la DCNews TV, despre pericolul care-i paște pe cei mai experimentați șoferi, realizând o paralelă cu pregătirea piloților din aviație.

Titi Aur a tras un semnal de alarmă privind pregătirea șoferilor, care ar trebui să se efectueze periodic, așa cum se întâmplă în cazul piloților din aviație. Expertul în conducere defensivă a arătat adevăratul pericol care îi paște pe cei mai experimentați conducători auto.

"Eu fac, de multe ori, această comparație, această asemănare care ar trebui să fie făcută cu aviația. De ce în aviație se fac foarte multe programe de pregătire? Pilotul învață să piloteze, plus că avionul are atât de multe comenzi automate încât, teoretic, nu ar mai trebui să faci nimic, pentru că avionul oricum merge foarte mult pe pilot automat.

Este foarte multă școală până devii pilot pe avion. Pentru a nu se întâmpla accidente sau să fie cât mai rare, un pilot trece periodic prin tot felul de programe de pregătire. Dacă nu a trecut un test, nu mai are voie să urce la manșă.

"Este din ce în ce mai rău cu cât ai experiență mai multă"

În condusul mașinii nu se face. Nu se face nimic, cel puțin în România. Se consideră că, dacă ai luat permisul de conducere, știi să conduci, că ai trecut printr-un examen. Se consideră că șoferul este mai bun cu cât are mai multă experiență, lucru care este parțial adevărat.

Pe de altă parte, este din ce în ce mai rău cu cât ai experiență mai multă, pentru că acumulezi acea experiență instinctivă, acele gesturi reflexe, faci acele aproximări instinctiv, nu trebuie să te mai concentrezi foarte mult, să te gândești cum trebuie să frânezi, "cam pe acolo trebuie să trag de volan".

"Și polițiștii înțeleg o perioadă, sunt indulgenți"

Dar este și partea negativă, partea periculoasă, pentru că apar acele automatisme care, pe de-o parte, te fac să nu observi atunci când se schimbă ceva, să nu ții cont. Aveai prioritate până atunci, acum nu mai ai și nu mai ții cont, intri pe interzis pentru că ai mai intrat. Și, de câte ori se schimbă, se pune un sens unic undeva, observăm că și polițiștii înțeleg o perioadă, sunt indulgenți, pentru că sunt unii care intră din reflex.

Ceea ce e mai grav este că tu consideri instinctiv - nu stai să te gândești -, crezi că nu mai trebuie să fii atât de atent, că nu mai contează că mai faci și altceva, că nu mai contează că te mai uiți în telefon, că te mai gândești la ceva. Și aici este zona periculoasă.

"70% din accidentele grave sunt produse de această categorie de șoferi"

Când vorbim de pregătirea asta permanentă sau constantă pentru a fi șofer bun, pentru a fi șofer sigur, nu vorbim neapărat numai de partea tehnică. Da, tehnologia avansează, trebuie să mai înveți anumite lucruri, se mai schimbă anumite lucruri în legislație și e bine să le înveți. Dar ceea ce e mai important este partea de conștientizare a pericolului", a spus Titi Aur, la DCNews TV.

"70% din accidentele grave sunt produse de această categorie de șoferi, care au experiență și, la un moment dat, fac o greșeală", a concluzionat acesta.