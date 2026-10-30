Traficul de pe Autostrada A10, deviat pe DN1 pentru lucrări de consolidare. CNAIR explică soluția

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CNAIR afirmă că devierea traficului de pe A10 pe DN1 este cea mai sigură soluție pe durata lucrărilor de consolidare, din cauza riscului cedării ambelor căi de rulare și al apariției blocajelor.

Devierea circulaţiei de pe Autostrada A10 pe DN1 reprezintă o soluţie mai bună decât menţinerea traficului în ambele sensuri pe o singură cale a autostrăzii, pe durata lucrărilor de consolidare, având în vedere riscul cedării ambelor căi de rulare, apariţia blocajelor şi dificultăţile de intervenţie în cazul unor avarii, conform unui comunicat transmis vineri de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

"Dacă traficul rămâne pe autostradă în timpul lucrărilor de consolidare, pe lângă riscul ca ambele căi să cedeze, apar o serie de probleme logistice şi operaţionale clare şi foarte probabile", se arată în comunicatul CNAIR.

Risc de ambuteiaje majore pe A10

Potrivit CNAIR, reducerea vitezei de la 130 km/h la 30 km/h pe o distanţă de 10 kilometri ar putea provoca ambuteiaje majore, în timp ce vibraţiile produse de utilajele grele ar putea accelera degradarea căii pe care s-ar menţine circulaţia.

Compania atrage atenţia şi asupra riscului blocării complete a traficului în cazul defectării unui vehicul, în condiţiile în care banda de urgenţă nu ar mai putea fi utilizată.

CNAIR avertizează: O singură mașină rămasă în pană poate bloca complet traficul pe autostradă

"Blocarea totală în caz de avarie sau pană - Pe o porţiune cu restricţii dure şi lucrări, de regulă nu mai există bandă de urgenţă utilizabilă. Dacă un singur camion face o pană sau un autoturism rămâne în pană de motor, porţiunea respectivă se blochează complet, iar maşinile de intervenţie sau platformele vor ajunge extrem de greu la faţa locului", se menţionează în comunicat.

Totodată, CNAIR avertizează că nerespectarea limitei de viteză ar putea genera frânări bruşte şi tamponări, iar infiltraţiile de apă provocate de ploile abundente ar putea slăbi suplimentar structura autostrăzii în timpul lucrărilor.

Autostrada A10 Sebeș - Turda

Autostrada A10 Sebeș - Turda este o șosea de mare viteză din Transilvania. Aceasta leagă municipiul Sebeș, din județul Alba, de Turda, din județul Cluj. A10 are o lungime de aproximativ 70 de kilometri și asigură conexiunea dintre Autostrada A1 și Autostrada A3.

Unul dintre cele mai dificile sectoare este în zona kilometrului 66, pe lotul 4, între Unirea și Turda. Aici au apărut în numeroase rânduri alunecări de teren, surpări ale taluzului și degradări ale carosabilului. Problemele au fost semnalate și în anii 2023, 2024, 2025, 2026 situația s-a agravat.

În urma degradărilor, CNAIR a hotărât închiderea circulației pe sensul Sebeș-Turda, între nodurile rutiere Unirea și Turda. Traficul a fost deviat pe DN1, iar constructorul și-a asumat lucrările de remediere și costurile pentru sectorul afectat.