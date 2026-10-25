Sfatul unui preot pentru Titi Aur, când era pilot de curse. "Doamne, Doamne poate nu e atent"

Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

Titi Aur a spus, la DC Conducem, ce sfat i-a dat un preot pe vremea când era, încă, pilot de raliu în activitate.

Titi Aur a fost mulţi ani recordmenul curselor de raliu din România. Acesta a câştigat 8 titluri de campion naţional la raliu şi a fost depăşit abia recent de Simone Tempestini.

La DC Conducem, Titi Aur a povestit ce sfat i-a dat un preot pe vremea când concura activ la cursele de raliu.

Discuţia a pornit de la o întâmplare din trafic chiar a mea, a moderatorului emisiunii. Un pieton a venit în pas grăbit spre trecerea de pietoni semaforizată, şi-a făcut cruce şi a trecut în fugă strada, în ciuda faptului că semaforul pentru pietoni era încă pe culoarea roşie.

"Totuşi, un pieton conştient, că a făcut cruce. Şi atunci, îngerul păzitor v-a atras atenţia. Mai demult, un preot mi-a spus că "voi, piloţii de curse, trebuie să mergeţi tare, dar nu mai tare decât poate îngerul păzitor să vină după voi". E valabil şi pe stradă. Mergi tare, dar nu mai tare decât îngerul păzitor.

Ei, pietonul de care spuneţi asta a făcut, a activat îngerul păzitor şi a trecut. Şi atunci, s-a mărit atenţia dumneavoastră, l-aţi văzut şi aţi frânat", a declarat Titi Aur la DC Conducem, pe un ton uşor ironic.

"Doamne, Doamne poate nu e atent"

"E o variantă şi asta, poţi să apelezi şi la forţa divină. Doar că mult mai sigur e să te asiguri. Şi atunci Dumnezeu doar întreţine siguranţa rutieră, nu e pus la efort mare. Că s-ar putea să nu fie atent în momentul ăla. Că Doamne, Doamne are multe de făcut şi s-ar putea să nu reuşească să fie atent şi pentru tine"