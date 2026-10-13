Problema mersului pe jos, în zone fără trotuar, în România. "Să mergi pe dreapta e inconştienţă completă"

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Din articol Accidentul de la 2 mai, exemplu edificator

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a subliniat marea problemă a mersului pe jos în România, în zone în care nu există trotuar.

Indisciplina pietonilor şi neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor sunt, în primele 6 luni din 2026, printre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave. Cele două cumulează 21,7% din numărul total al cauzelor producerii accidentelor, cifre înfiorătoare.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a dezvăluit, la DC Conducem, că parcurge zilnic kilometri întregi pe jos, ca pieton, inclusiv în zone în care nu există trotuar, şi a subliniat marea problemă a acestei activităţi în România, prin comparaţie cu alte ţări.

"E o întreagă poveste cu mersul pe jos pe şoselele din România, pe drumuri naţionale sau drumuri judeţene. Şoferul român nu te fereşte, nu te consideră ca pe un pericol. Eu merg pe partea stângă a drumului, mulţi kilometri. În Franţa, Germania, alte ţări, pe unde am mai mers pe jos, şoferul care îţi vine din faţă te simte ca pe un pericol. Reduce, măreşte distanţa faţă de tine. Mă simţeam eu vinovat când mergeam pe o şosea, pe partea stângă, fără să fie prea multă circulaţie, să văd că o maşină care a venit din faţă a redus exagerat de mult. M-am dat şi eu mai la stânga. În România e altfel. Trec maşinile pe lângă tine cu viteză. Dacă eşti în localitate, trec pe lângă tine cu viteză mult mai mare decât cea legală. Şi trec şters pe lângă tine.

În aceste condiţii, ca pieton, să mergi în România (n.r. pe şosele unde nu există trotuar) pe partea dreaptă a drumului, mi se pare o dovadă de inconştienţă completă. Eşti într-un pericol maxim! Şi astfel de accidente s-au şi întâmplat!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Accidentul de la 2 mai, exemplu edificator

Unul dintre cele mai mediatizate accidente pe şosele unde nu există trotuar a avut loc în localitatea 2 mai, în 2023. Doi tineri şi-au pierdut atunci viaţa, după ce maşina condusă de Vlad Pascu, aflat sub influenţa substanţelor interzise, a lovit un grup de persoane care circula pe carosabil.

"În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără de 20 de ani”, a transmis atunci IPJ Constanţa,