Mașina Anului 2027 în Europa: Pentru prima dată toate cele șapte finaliste sunt electrice. Când va fi anunțată câștigătoarea

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Pentru prima dată în istoria competiției Mașina Anului, toate cele șapte modele finaliste pentru ediția din 2027 sunt complet electrice.

Pentru prima dată în istoria competiției europene „Mașina Anului”, toate cele șapte automobile ajunse în finala ediției din 2027 sunt modele 100% electrice. Selecția reflectă o schimbare de perspectivă în industria auto, unde criterii precum prețul, designul, funcționalitatea, calitatea și experiența la volan câștigă tot mai mult teren, relatează Irish Times. Numele câștigătorului va fi făcut public pe 8 ianuarie 2027, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles.

Faptul că juriul analizează fiecare automobil în ansamblu, fără să se limiteze la tipul de motorizare, sugerează că piața mașinilor electrice a ajuns la un nou nivel de dezvoltare. Discuțiile nu mai sunt dominate exclusiv de autonomia bateriei, timpul necesar încărcării sau comparațiile cu vehiculele convenționale, echipate cu motoare cu ardere internă.

Modelele care au ajuns în finala „Mașina Anului 2027”

Lista celor șapte candidate cuprinde următoarele modele:

Renault Twingo

Cupra Raval

Volkswagen ID. Polo

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

BMW iX3

Volvo EX60

O parte importantă a selecției este reprezentată de automobilele cu prețuri mai accesibile. Cinci dintre finaliste se încadrează în această categorie, iar Renault Twingo, Cupra Raval și Volkswagen ID. Polo se numără printre cele mai accesibile opțiuni.

Grupul Volkswagen are motive să considere această selecție o reușită, întrucât două dintre modelele sale au ajuns în finală. Cupra Raval și Volkswagen ID. Polo folosesc aceeași platformă tehnică, MEB+, dezvoltată de grup și adaptată pentru tracțiune față.

Cele două automobile se diferențiază însă prin comportamentul la volan. Volkswagen ID. Polo se remarcă printr-un echilibru general al caracteristicilor, în timp ce Cupra Raval propune o experiență de condus mai dinamică. Strategia producătorului german este de a valorifica o bază tehnică și numeroase componente comune pentru a obține modele cu identități și personalități distincte, o abordare care ar putea aduce beneficii comerciale.

Hyundai și Kia mizează pe segmente diferite

Coreea de Sud are, la rândul său, doi reprezentanți în finală: Hyundai Ioniq 3 și Kia EV2. Ambele modele pun accent pe accesibilitate, însă încearcă să atragă categorii diferite de cumpărători. Hyundai Ioniq 3 se adresează celor interesați de automobilele de tip hatchback, în timp ce Kia EV2 este conceput pentru publicul care preferă SUV-urile de mici dimensiuni și crossover-urile.

Celelalte două candidate aparțin categoriei premium și evidențiază evoluțiile tehnologice importante din industria automobilelor electrice. Progresele vizează atât bateriile și autonomia, cât și software-ul și soluțiile de inginerie utilizate la construcția vehiculelor.

BMW iX3 este primul automobil dezvoltat pe noua arhitectură „Neue Klasse” a constructorului german, un proiect așteptat de mult timp. De cealaltă parte, Volvo EX60 introduce arhitectura SPA3 a producătorului suedez și aduce în prim-plan tehnologii precum „megacasting”, prin care sunt turnate componente structurale de mari dimensiuni, și integrarea celulelor bateriei direct în structura caroseriei, cunoscută drept „cell-to-body”.

Ambele modele sunt proiectate să ofere, în anumite configurații, o autonomie care depășește 800 de kilometri.

Automobilul care va primi titlul european „Mașina Anului 2027” va fi desemnat pe 8 ianuarie, la Salonul Auto de la Bruxelles.

Cum a stimulat războiul din Iran vânzările de vehicule electrice în Europa

Scumpirea combustibililor, apărută în urma războiul din Iran, stimulează cererea de vehicule electrice noi şi second-hand în întreaga Europă, dar unii directori de companii avertizează că interesul ar putea scădea dacă prețul benzinei se ieftineşte, transmite Reuters.

Experţii din industrie spun că îmbunătăţirile aduse infrastructurii de încărcare şi un val de modele mai accesibile, inclusiv cele lansate de producătorii auto chinezi, contribuie la popularizarea vehiculelor electrice, susţinând cererea.

Având în vedere perturbările provocate transportului maritim, ar putea dura câteva săptămâni până când fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz se vor normaliza, astfel că preţurile la combustibili vor rămâne, probabil, la un ridicat timp de mai multe luni.

Datele arătate de Reuters de grupul de cercetare New Automotive şi asociaţia E-Mobility Europe arată că, în luna mai, înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în ritm anual pe 17 pieţe care regrupează peste 90% din vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. De asemenea, modelele complet electrice au reprezentat aproape una din patru înmatriculări noi pe aceste pieţe.

Cererea pentru vehiculele electrice Renault a explodat

Carnetul de comenzi pe vehicule electrice al Renault a crescut cu 50% în unele ţări de la începutul războiului din Iran, a zis recent directorul general Francois Provost într-un interviu pentru Reuters, dar a prognozat că ritmul de creştere "va scădea" dacă preţurile combustibililor scad.

La rândul său, directorul pentru Europa de la Ford, Jim Baumbick, a declarat că războiul "a sporit interesul clienţilor" pentru vehiculele electrice, dar a avertizat că nu trebuie să consideră asta drept o schimbare de durată.

Războiul din Iran a apărut într-un moment în care producătorii auto lansează vehicule electrice mai ieftine în Europa, abordând una dintre principalele bariere în calea adoptării acestor vehicule, costurile iniţiale mai mari în comparaţie cu maşinile cu motor cu ardere internă. În același timp, producătorii auto chinezi se extind dincolo de modelele mai mari, intrând pe segmentul hatchback-urilor mai mici de pe piaţa din Europa și numai, având o creștere de 73% în mai.