Ce se întâmplă cu salariile magistraților. Anunțul ministrului Nazare

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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat ce speranțe are cu privire la banii pentru magistrați, în urma deciziei definitive a instanței.

Magistrații au de primit restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a exprimat speranța că, prin dialog la nivel de prim-ministru, va fi găsită o soluție pentru a da sumele datorate, astfel încât plata acestora să nu provoace perturbări.

Alexandru Nazare a fost întrebat ce se va întâmpla cu restanţele datorate magistraţilor în urma unei decizii definitive, în condiţiile în care suma depăşeşte 5 miliarde de lei.

”Într-adevăr, e o obligaţie, e o chestiune foarte importantă, e o sumă foarte mare pentru care sper ca, prin dialog, în cel mai scurt timp, la cel mai înalt nivel, la nivelul primului-ministru, să reuşim, şi cu suportul nostru tehnic, să găsim prin dialog, repet, soluţia unei eşalonări, într-un mod în care sumele datorate să poată fi plătite în aşa fel încât să nu avem perturbări", a declarat Alexandru Nazare, în briefingul care a urmat şedinţei în care Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din 2026.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a câştigat definitiv, pe 15 octombrie, procesul intentat Guvernului şi Ministerului Finanţelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistraţi, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătoreşti. Miza procesului este de aproximativ 5 miliarde de lei.

Instanţa supremă a respins recursul formulat de Guvern şi Ministerul Finanţelor, menţinând decizia Curţii de Apel Bucureşti din 5 mai, prin care Executivul a fost obligat să asigure fondurile necesare plăţii drepturilor salariale restante, inclusiv prin rectificare bugetară.

Despre alte creșteri de salarii, Alexandru Nazare afirmă că: "Discuţii pe aceste subiecte vor fi foarte multe şi sunt complexe şi ţin de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2027. Am precizat că avem pentru bugetul anului 2027, pe care îl vom aproba într-un format complet nou, printr-o aplicaţie electronică care a fost finalizată, testată şi recepţionată, iar acest nou sistem ne permite o vizibilitate foarte bună asupra cheltuielilor tuturor ordonatorilor".

El a explicat că noul sistem electronic va permite evaluarea proiectelor şi cheltuielilor propuse de ordonatorii de credite, în raport cu resursele disponibile.

"În momentul în care datele sunt introduse în reţea şi avem în mod clar o evaluare a tuturor proiectelor pe care fiecare ordonator, mai ales miniştrii, le au în vedere, în momentul respectiv comparăm acest lucru cu spaţiul fiscal de care avem nevoie în 2027 şi spaţiul care asigură ajustarea din 2027 şi luăm decizia politică în consecinţă", a mai declarat ministrul Finanţelor.