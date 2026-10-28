Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, contestă arestul preventiv. Ce acuzații i se aduc

Alexandru Toader și Tudorel Toader / FOTO: Facebook Tudorel Toader

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în care este acuzat de viol.

Alexandru Toader, fost lector la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", a fost arestat preventiv pe 24 octombrie de Curtea de Apel Iaşi, într-un dosar în care este acuzat de viol şi agresiune sexuală, victime fiind mai multe studente.

Acesta a contestat arestul prevenitv, procesul fiind stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit Agerpres.

El a fost pus sub acuzare şi reţinut pe 23 octombrie de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi "sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituţiei de învăţământ superior".

"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcţia didactică şi de poziţia de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze", preciza Parchetul.

"Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!"

După reţinere, fostul ministru Tudorel Toader a publicat un mesaj pe Facebook, în care susţine că această măsură este un atac la adresa sa.

"Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a "motivat" două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar pena, a transmis Tudorel Toader.

"Au lovit într-un tânăr pe care, acasă, îl aşteaptă doi copii"

"Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a mai transmis fostul ministru al Justiției.

Ancheta poliţiştilor în privința lui Alexandru Toader ar fi pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de presa locală din Iași. Toader preda Drept Civil studenţilor din anul I la Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

ANOSR cere noi sancțiuni pentru siguranța studenților

În acest context, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Parlamentului României și Ministerului Educației și Cercetării cere ca legea să fie modificată cu noi sancțiuni pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, nu după o soluție definitivă a unei instanțe.

ANOSR solicită Parlamentului României și Ministerului Educației și Cercetării:

- interzicerea prestării de activități didactice, pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între un semestru universitar și 4 ani universitari;

- excluderea din proiecte sau granturi și/sau diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 50%, pentru o perioadă de timp între un an și 3 ani;

- posibilitatea suspendării temporare a desfășurării activităților didactice, pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, în condiții clar reglementate.