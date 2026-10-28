Elevă din Capitală, trimisă în judecată după ce ar fi lovit o profesoară

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Pixabay

O elevă din Bucureşti, în vârstă de 14 ani la momentul faptei, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acum doi ani ea ar fi lovit o profesoară pe motiv că i-ar fi vorbit de rău familia.

Profesoara a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut şi s-a lovit la cap.

Ce scrie în comunicatul Parchetului

"La data de 19.10.2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi sesizarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti cu privire la o persoană fizică sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În fapt, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 16.10.2024, în jurul orelor 15:25, în timp ce se afla la Şcoala Gimnazială nr. 5 din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, inculpata, elevă în cadrul unităţii şcolare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeaşi unitate şcolară, persoana vătămată căzând şi lovindu-se în zona capului şi a umerilor, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 6 - 7 zile de îngrijiri medicale", a anunţat miercuri Parchetul, conform unui comunicat de presă.

De la cine a aflat eleva că profesoara i-ar fi vorbit de rău familia

Eleva ar fi aflat de la o colegă că profesoara i-ar fi vorbit de rău familia, aspect care a determinat-o să pătrundă în sala unde se afla aceasta, să o lovească peste mâini şi să o împingă. Profesoara a căzut şi s-a lovit la cap.

Anunțul trimiterii în judecată al elevei apare într-un moment în care violența în școli s-a intensificat.

Amintim că patru incidente cu cuțite s-au produs în școlile din România, în doar o săptămână. După cazul din Bistrița, marți, 20 octombrie, în comuna Ciurea, județul Iași, un elev de 12 ani a sărit cu un cuțit la profesoara de biologie.

Ulterior, joi, 22 octombrie, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi, la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Pitești. Vineri, 23 octombrie, s-a aflat că și un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara a mers cu un cuțit la școală.