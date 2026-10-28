Laura Codruţa Kovesi, la final de mandat, arată cu degetul spre Bruxelles. "EPPO va fi ucis lent şi în tăcere"

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Laura Codruţa Kovesi a făcut bilanţul mandatului de 7 ani la şefia Parchetului European şi avertizează că instituţia va fi eliminată pe ascuns.

Totul din cauză că instituţia îşi face treaba, spune Laura Codruţa Kovesi într-un interviu pentru Politico.

În plus, Laura Codruţa Kovesi şi-a exprimat şi îngrijorarea cu privire la cei care îi vor succeda la conducerea EPPO.

"Când am fost numită, am promis că voi construi o instituție eficientă, puternică și independentă, în care cetățenii să aibă încredere. Cred că am reușit, împreună cu colegii mei, să realizăm acest lucru într-o mare măsură. Sunt conștientă că nu am reușit în toate privințele, dar nimeni nu poate contesta faptul că am făcut o treabă bună.

Cea mai importantă întrebare acum este dacă acest lucru va continua. I-am ascultat pe toți candidații pentru funcția de Procuror-Șef European și am fost cu adevărat îngrijorată, deoarece un candidat s-a prezentat spunând că proiectul său este de a "normaliza" EPPO. Pentru cineva ca mine, care a crescut în timpul comunismului, acest lucru este foarte amenințător. Un alt candidat, și mai rău, a vorbit despre menținerea unei distanțe egale între parchet și toate partidele politice. Dar cum poate fi acest lucru compatibil cu un parchet independent?

După primii ani de activitate, avem rezultate pe care puțini oameni le așteptau. Avem multe reacții și cred că am demonstrat că legea este egală pentru toată lumea. Acum, provocarea-cheie pentru EPPO și, în special, pentru succesorul meu va fi menținerea independenței și credibilității EPPO", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

EPPO "va fi ucis lent şi în tăcere pentru că îşi face treaba"

Laura Codruţa Kovesi a explicat cum, de la Bruxelles, EPPO ar putea fi "ucis lent şi sigur".

"Ultimii șapte ani au reprezentat cea mai grea activitate pe care am avut-o vreodată. Nu am avut prea multe surprize. Dar trebuie să vă vorbesc despre atacurile sau încercările de a ne submina independența. Cea mai flagrantă încercare de intimidare a EPPO a avut loc în Grecia, unde am avut acea problemă cu reînnoirea mandatelor procurorilor europeni delegați.

Principala provocare a EPPO va fi aceasta: revizuirea regulamentului. Este clar că acest lucru va arăta cine este un prieten adevărat al unei justiții independente.

Al doilea exemplu a fost un atac împotriva credibilității noastre. Toată lumea știe că suntem copleșiți de muncă și înțeleg că există multe priorități, dar trebuie să vedem dacă acest lucru este real sau este doar un pretext. Aici surpriza vine din Polonia. Am convenit că avem nevoie de 24 de procurori europeni delegați. Așteptările au fost uriașe, iar credibilitatea noastră este în joc. În acest moment, avem doar 15. Deci cum putem fi credibili în Polonia? De asemenea, în Ungaria am explicat exact de ce buget avem nevoie pentru a ne face treaba, dar Comisia a propus jumătate din cât avem nevoie.

Acestea sunt câteva exemple despre cum poți, dacă vrei, să distrugi credibilitatea unei instituții. La plecarea din funcție, mă gândesc la celebrul serial TV danez Borgen. Există o vorbă foarte cunoscută acolo: „La Bruxelles, nimeni nu te aude țipând”, iar din păcate, acest lucru este adevărat. Sunt îngrijorată că EPPO va fi ucis lent și în tăcere pentru că își face treaba", a mai declarat ea.

Politica de la Bruxelles, mai complicată decât în România

Laura Codruţa Kovesi arată cu degetul spre birocraţia de la Bruxelles şi explică cele trei metode prin care EPPO ar putea fi eliminat.

"Când spun că sunt îngrijorată că EPPO va fi ucis lent și tăcut pentru că își face treaba, am trei motive principale. Este simplu, este un tipar. Dacă vrei să distrugi o instituție, poți face trei lucruri, care se întâmplă chiar acum.

În primul rând, ești subfinanțat. Pe hârtie ar trebui să avem 230 de procurori europeni delegați, iar noi avem bani doar pentru 180. Avem bani doar pentru o treime din cât costă serviciul de securitate, și aș putea da nenumărate exemple.

În al doilea rând, o mulțime de întârzieri. Din 2021 am spus că revizuirea regulamentului EPPO trebuie să înceapă mai devreme. Este întârziată.

În al treilea rând, am învățat că aici totul este complicat, iar eu credeam că România este complicată. Ca să vă dau un exemplu, există aceste discuții nesfârșite despre arhitectura antifraudă. Am descoperit un nou continent al infracționalității și vedem cum organizațiile criminale cresc, fraudează bugetul UE și bugetele naționale. În mijlocul acestei situații ar trebui să fie lupta împotriva criminalității organizate. În schimb, avem discuții nesfârșite despre cum să complicăm viața procurorilor și discutăm mult despre acest registru comun de înregistrare. Dacă există bani pentru acest nou registru electronic, cum este posibil să nu existe bani pentru ceea ce avem cu adevărat nevoie?", a mai spus Laura Codruţa Kovesi.

Politicienii de la Bruxelles se cred mai presus de lege, spune şefa EPPO

Laura Codruţa Kovesi a criticat şi atitudinea politicienilor de la Bruxelles, despre care a spus că se cred, uneori, mai presus de lege. Aceasta a spus că situaţia diferă mult de cea din România, acolo unde Laura Codruţa Kovesi a condus DNA.

"La Bruxelles, uneori, la nivelul UE, unii cred că sunt mai presus de lege, iar pentru mine aceasta este o problemă. În România, sau în alte state membre, dacă ești chemat pentru o declarație, te prezinți, pentru că știi că trebuie să faci asta. Aici, uneori există acest sentiment că ești mai presus de procurori, ești mai presus de lege și nu te prezinți.

Toți procurorii noștri europeni delegați sunt foarte independenți, iar agenda noastră nu se bazează pe nicio campanie electorală sau pe alte interese decât cele scrise în regulamentul nostru. Există unele cazuri care pot fi întârziate, dar acest lucru nu se întâmplă pentru că procurorii nu vor să își facă treaba.

Unii politicieni cred că sunt mai presus de lege, iar dacă ești chemat pentru o declarație, trebuie să vii, însă nu există mereu aceeași înțelegere. Prin urmare, acesta este un exemplu în care procurorii nu pot finaliza cazurile", a completat ea.

Laura Codruţa Kovesi a fost întrebată dacă face referire la Pfizergate, dar a refuzat să ofere detalii.